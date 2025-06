Escapades en Isère : la dolce vita viennoise

À une trentaine de minutes de Lyon en train ou en voiture, Vienne, la belle ville gallo-romaine iséroise, entre cet été en ébullition avec son légendaire festival de jazz – qui débute ce 26 juin –, auréolé de plus de 200 concerts gratuits en centre-ville. Et si la température monte trop, direction la ViaRhôna, où en quelques coups de pédales, les recoins ombragés le long du Rhône ont un goût de vacances.

Nichée dans un coude du Rhône, la stratégique position géographique de Vienne a très tôt séduit. D’abord, les Allobroges, une tribu celte qui en avait fait sa capitale, puis les Romains qui, dès le Ier siècle, rendent la ville prospère. Aujourd’hui encore, les vestiges gallo-romains rythment la ville qui se targue notamment d’un des plus grands théâtres antiques de Gaule (avant celui de Lyon). Et c’est justement là, au pied de la colline Pipet et en surplomb de la ville, dans un hémicycle riche de plus de deux mille ans d’histoire, que se cristallise le cœur de Jazz à Vienne, qui voit cette année, en tête d’affiche, des célébrités comme Parov Stelar, Thomas Dutronc ou Dianne Reeves…

Nouveauté 2025, les amoureux de la petite note bleue et des musiques du monde pourront profiter, dès le 30 mai, en amont du festival, de trois week-ends musicaux entièrement gratuits.

En effet, Caravan’Jazz fera vibrer huit communes environnantes, de Moidieu-Détourbe aux Côtes-d’Arey en passant par Chasse-sur-Rhône ou Pont-Évêque. Autrefois programmé pendant les quinze jours du festival, Caravan’Jazz joue cette année le rôle de “première partie”. “Il y avait une frustration, même au sein de l’équipe, de ne pouvoir être à deux endroits à la fois. Et le décaler permet de mieux le mettre en lumière”, explique Samuel Riblier, directeur général de Jazz à Vienne.

Soirée Jazz and Wine © Vienne Condrieu Tourisme

Vienne en jazz

Une mise en bouche avant de plonger dans l’ambiance folle de Jazz à Vienne qui, véritablement, devient pendant deux semaines Vienne en jazz. Autre lieu phare du festival, le jardin de Cybèle – qui, cette année, s’est refait une beauté et offert une parure végétalisée – accueille de midi à 3 h du matin une suite de concerts gratuits, dans son cadre bucolique de ruines romaines.

En y flânant l’après-midi, vous aurez même l’opportunité d’entendre, en interview live radiodiffusée, l’artiste invité le soir au théâtre antique. D’un piano solo au lever du soleil au belvédère de Pipet aux concerts du club de Minuit au théâtre François-Ponsard, en passant par Jazz Ô Musée, à Saint-Romain-en-Gal, nul besoin d’être muni d’un ticket pour profiter de l’ambiance jazzie qui embrase toute la ville.

Une effervescence à laquelle prennent largement part les locaux. “Depuis février, on travaille avec les centres de loisirs, écoles, Ehpad, etc. à habiller la ville en créant des guirlandes ou installations artistiques, souvent à partir de matériaux de récup. Cette année, des enfants peignent des sculptures de bois flotté. Chacun, à la mesure de son talent, participe au succès de ces 15 jours de fête”, explique Samuel Riblier.

Autres rendez-vous, plus intimes mais tout aussi mémorables, de mai à septembre, les Rendez-Wines célèbrent, en musique, le vignoble, dont est entourée Vienne, mais aussi lors de randonnées immersives ou lors d’un brunch. L’occasion, le temps d’une soirée ou d’un week-end, de s’immerger de manière festive au cœur d’un domaine viticole !

La ViaRhôna © C. Martelet / Vienne Condrieu Tourisme

En selle sur la ViaRhôna

Sur la route de la ViaRhôna, Vienne est un point de départ propice à une journée en plein air, en quête d’un peu de fraîcheur et d’aventures.

Depuis Lyon, pourquoi ne pas mettre les vélos dans le train jusqu’à Vienne et rouler en famille le long des berges du Rhône vers Sablons ou plus loin ? L’itinéraire en voie verte de Vienne jusqu’à Sablons (33 kilomètres), protégé et sans dénivelée, est bien adapté aux enfants. Vous passerez la réserve naturelle de l’île du Beurre, témoin du Rhône sauvage, où de nombreux abris permettent d’observer, à la fraîcheur des arbres, la faune et la flore locales.

Héron cendré sur l’ïle du Beurre © Île du Beurre

Descendez de vélo pour explorer à pied l’un des nombreux sentiers qui la sillonnent. Avec un peu de chance, vous verrez passer le héron cendré ou, peut-être, redoublant de patience, le castor, dont le nom celte (bièvre, beuvron ou ber) a donné son nom à l’île !

Les vignes de Tupin-et-Semons © Vienne Condrieu Tourisme

La ViaRhôna offre également de splendides vues sur les vignobles en terrasses des prestigieux Côtes-Rôties et Condrieu et les premiers vergers de la vallée du Rhône. Le grand air ouvrant l’appétit, n’oubliez pas d’empaqueter un pique-nique. Au cœur d’un territoire se revendiquant épicurien, vous aurez le choix de le composer d’une légion de produits locaux. Les rigottes de Condrieu, un subtil fromage de chèvre, les poires Triomphe de Vienne, les cerises Burlat ou encore les abricots d’Ampuis sauront mettre vos papilles en émoi…

Le petit plus

À proximité de la gare SNCF, le Pavillon du tourisme propose à la location (à la journée ou demi-journée) des vélos musculaires ou électriques. Une consigne à vélos et à bagages y est même disponible.

Infos pratiques

Où loger ?

• La Villa des Crozes, majestueuse villa de maître de 260 m2 (capacité de 16 personnes), avec salle de ciné et piscine, entourée d’une forêt privée et d’une annexe de 80 m2, à Vienne – 06 25 17 03 46

• Les Loges de Bacchus, ancienne ferme en pisé, rénovée, au cœur d’un parc arboré, avec option de gîtes indépendants pour 2, 4 ou 6 personnes, à Chonas-l’Amballan – 06 30 79 18 25

• La Combe au Lierre, confortable chambre d’hôtes dans une ferme entourée de verdure, avec un élevage d’alpagas, à Septème – 06 18 78 23 86

Où se restaurer ?

• Maison Noël, cuisine mêlant tradition viennoise et modernité, au pied de la cathédrale, à Vienne – maisonnoel.com

• Nomade, restaurant street food mettant à l’honneur les empanadas, petits chaussons farcis à la mode sud-américaine ou revisités – nomade-empanadas.com

• Les Nymphéas

Dans un écrin de nature et au cœur d’une bâtisse de caractère du XVIIe siècle, le restaurant Les Nymphéas à Chasse-sur-Rhône invite à une jolie parenthèse gourmande – ledomainedegorneton.com

À ne pas manquer

• Jazz à Vienne, du 26 juin au 11 juillet

• Rendez-Wines, de mai à septembre – Réservations : condrieu-coterotie.com

• Vienne historique, spectacle équestre et théâtre de rue, les 30 et 31 août

Comment s’y rendre ?

• En train, Lyon-Vienne direct 30 minutes

• En voiture, comptez 30 minutes