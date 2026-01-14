Actualité
Photo d’illustration police. (Photo de JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP)

Soutien aux jeunes migrants à Lyon : huit interpellations après un rassemblement

  par La Rédaction
  • 1 Commentaire

    • La fin du plan Grand Froid a provoqué une mobilisation mardi dans le centre de Lyon. Entre 150 et 200 personnes se sont rassemblées pour dénoncer la remise à la rue de jeunes migrants, donnant lieu à plusieurs interpellations.

    La fin du plan Grand Froid a ravivé les tensions mardi à Lyon. Dans la matinée, des mineurs non accompagnés hébergés jusqu’alors au gymnase Chanfray ont dû quitter les lieux avec l’arrêt du dispositif hivernal. En soutien, une trentaine de militants du collectif Soutiens/Migrants Croix-Rousse s’est mobilisée.

    Au fil de la journée, le rassemblement s’est élargi et déplacé vers le 1er arrondissement, après une tentative d’occupation d’un ancien bâtiment vacant, place Chardonnet. Ce site, appartenant aux Hospices civils de Lyon, est inoccupé depuis plusieurs années. En début de soirée, un important dispositif policier a été déployé face à 150 à 200 manifestants.

    La mobilisation s’est soldée par l’interpellation de huit personnes. Les forces de l’ordre ont procédé à ces arrestations dans un contexte tendu, alors que les associations dénoncent une situation humanitaire jugée critique pour les mineurs remis à la rue.

