La neige fait son retour dans les Alpes

Plusieurs centimètres de neige sont tombés cette nuit sur l’est de la région Auvergne-Rhône-Alpes, à des altitudes parfois inférieures à 1 000 mètres. En Isère, "ce matin, les dernières précipitations se font sous forme de neige dès 900 m d’altitude", écrivait Météo Centre-Isère peu avant 6h30. Un peu plus haut, une quinzaine de centimètres ont notamment été enregistrés au Col de Porte, un col de la Chartreuse situé à 1 326 m d’altitude.

En station, de premières grosses chutes de neige ont également été enregistrées. À l’Alpe d’Huez (Isère), pas moins de 70 à 80 cm ont été relevés à 2 700 m d’altitude, le neige recouvrant de son blanc manteau les sommets.

❄️ Plus haut en altitude, le plâtrage est important en haute montagne, comme ici à l' @alpedhuez à 2700 m d'altitude.

On doit relever entre 70 et 80 cm de neige à cette altitude.

📸 Webcam @skaping pic.twitter.com/tF0vlUqYub