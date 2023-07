À la Guillotière, un jeune homme arrêté après avoir percuté une voiture

Samedi, un homme à trottinette électrique a percuté une voiture en stationnement sous les yeux des policiers. Il a été arrêté après avoir pris la fuite.

Dans le quartier de la Guillotière, un jeune homme a percuté un véhicule stationné alors qu'il circulait à trottinette électrique, samedi aux alentours de 18h30, indique Le Progrès. L'incident a eu lieu sous les yeux des policiers, qui ont entrepris de le contrôler, mais l'individu a d'abord pris la fuite. Après quelques minutes, il a finalement été intercepté rue Duguesclin (Lyon 6e) et placé en garde à vue.

Lyonnais de 23 ans, le fuyard avait sur lui 6 grammes de cocaïne et 80 grammes de cannabis, rapporte le quotidien. Sa collision avec le véhicule à l'arrêt et sa poursuite n'ont engendré aucun blessé. Une enquête a été ouverte pour refus d'obtempérer et détention de stupéfiants.

Autre course-poursuite à Feyzin

Ces dernières semaines, des faits similaires se sont produits. Mercredi 19 juillet, des policiers ont dû poursuivre trois individus à Feyzin, occupés à dégrader volontairement des véhicules en stationnement. A la vue des forces de l'ordre, les individus ont pris la fuite mais ont finalement été arrêtés et placés en garde à vue.

Mercredi 12 juillet, à proximité de la Manufacture des Tabacs (Lyon 8e), un individu d'une vingtaine d'années a fui des policiers en conduisant une trottinette électrique débridée. Il roulait à 70km/h. Il a finalement été interpellé.