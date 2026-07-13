Horaires, cérémonie militaire… : tout le programme du 14-Juillet à Lyon

En raison des fortes chaleurs attendues demain, la cérémonie du 14-Juillet est avancée à 9 heures place Bellecour (2e arr.). Côté défilé, différentes composantes des forces armées et de sécurité du territoire seront présentes. Découvrez le programme.

Les festivités du 14 juillet débuteront plus tôt ce mardi. Avant son feu d’artifice prévu à 23 heures, la Ville de Lyon organisera sa traditionnelle cérémonie militaire sur la place Bellecour, dans le 2e arrondissement, dès 9 heures, en raison des fortes chaleurs attendues demain. Parmi les troupes présentes, les Lyonnais pourront (re)découvrir le 7e Régiment du Matériel, les Écoles militaires de santé de Lyon-Bron (EMSLB), le 68e Régiment d'Artillerie d'Afrique (RAA) ou encore la préparation Militaire Marine de Lyon, soit plus d’une centaine de militaires. En marge du défilé militaire, deux avions Rafale de la base aérienne 115 d'Orange survoleront par ailleurs la place Bellecour aux alentours de 11 h 30.

Un village défense sera également installé entre 9 heures et 14 heures, toujours sur la place Bellecour. Les visiteurs pourront donc se renseigner sur les différents métiers ainsi que sur les véhicules et matériels militaires qui seront présentés. Parmi eux, un véhicule SERVAL, un GRIFFON, un CAESAR et un VHL tactique de l'Armée de l'Air et de l'Espace. Une journée placée sous le signe "du rassemblement et des valeurs républicaines", souligne la Ville de Lyon.

La circulation automobile sera par ailleurs interdite de 8 heures à 14 h 30 en raison du défilé militaire, puis de 19 heures à minuit.

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Feu d’artifice et circulation dans le centre-ville

Pour rappel, le feu d’artifice sera tiré à 23 heures. Cette année, "Spectra" brillera dans le ciel de Lyon pendant 22 minutes, sans temps mort. Le spectacle, composé de 16 grandes fresques, d’un pré-bouquet et d’un bouquet "grandiose", sera porté par une thématique "simple et visuelle". La prestation sera réalisée par la société Etienne Lacroix -Ruggieri. Les bombes utilisées seront par ailleurs 100 % biodégradables.

La circulation automobile sera également adaptée tout au long de la journée. Sur la colline de Fourvière, la circulation sera interdite de 19 heures à minuit, tandis que l’accès piéton sera interdit de 20 heures à minuit. Entre Saint-Jean et la Presqu’île (hors place Bellecour), la circulation des voitures sera interdite de 19 heures à minuit. La zone à trafic limité (ZTL) sera elle aussi encadrée. À noter que les sorties et entrées des parkings privés et publics seront interdites aux horaires indiqués. Aucune dérogation ne sera possible.

Les métros lyonnais circuleront jusqu’à 2 heures. Le funiculaire F1 circulera selon son offre habituelle, avec un dernier départ à minuit depuis Vieux-Lyon et Saint-Just. Le funiculaire F2 s’arrêtera quant à lui à 19 h 30, avec un dernier départ prévu à cette heure-là depuis Vieux-Lyon et Fourvière. Certaines lignes de bus verront également leurs parcours modifiés.

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