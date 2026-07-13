Météo : une nouvelle journée caniculaire avec 37 degrés attendus ce lundi à Lyon 

La chaleur sera une nouvelle fois accablante ce lundi 13 juillet puisqu'il fera 37 degrés dans l'après-midi. Le ciel pourra être légèrement voilé au cours de la journée.

C'est une nouvelle journée difficile qui attend les Lyonnais ce lundi 13 juillet, tant la chaleur sera étouffante. Alors que le mercure a grimpé jusqu'à 38 degrés dimanche, ce matin, il fait déjà très chaud, avec 25 degrés. Dans l'après-midi, les températures atteindront encore 37 degrés entre Rhône et Saône.

Si la journée s'annonce lumineuse, le ciel pourra toutefois être voilé par moments, tandis que des bourrasques de vent d'environ 50 km/h sont attendues.