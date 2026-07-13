Incendie en Seine-et-Marne : soirée de galère pour les voyageurs SNCF entre Lyon et Paris

En raison d’un incendie en Seine-et-Marne qui s’est propagé aux abords des voies de la ligne à grande vitesse Sud-Est, le trafic ferroviaire a été fortement perturbé ce dimanche 12 juillet entre Paris, Lyon et Marseille.

La fin de week-end a été compliquée pour les voyageurs SNCF circulant sur la ligne à grande vitesse Sud-Est. En raison d’un incendie en Seine-et-Marne qui s’est propagé jusqu’aux abords des rails, le trafic ferroviaire a été fortement impacté dans la soirée de ce dimanche 12 juillet entre Paris, Lyon et Marseille. Jusqu’à 6 heures de retard ont pu être constatées pour certains trajets.

Sur ses réseaux sociaux, le ministre des Transports, Philippe Tabarot, a précisé hier soir : "Malgré l'important épisode de canicule que connaît notre pays, ce week-end de grands départs en vacances s'est déroulé dans de bonnes conditions, jusqu'à cette fin de journée. En raison d’un incendie en Seine-et-Marne qui s’est propagé aux abords des voies, la circulation sur la Ligne à Grande Vitesse Sud-Est est perturbée. Les détournements vers d'autres voies entraînent d'importants retards sur plusieurs TGV. À cette heure, l'autoroute A5 est également coupée dans les deux sens à hauteur de Châtelet-en-Brie."

Une heure plus tard, le ministre a indiqué que "le Plan Pégase, qui permet de limiter l’engorgement en gare grâce à une offre de transports renforcée", a été déclenché "pour les arrivées tardives à Paris. Une cinquantaine de trains sont attendus dans la soirée."

Retour à la normale ce lundi matin

Ce lundi matin, le trafic est de retour à la normale. Aucun retard n’est constaté sur le site de la SNCF pour les trains au départ de Lyon en direction de Paris.