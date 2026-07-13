Lyon : un homme frappé devant le centre commercial de Confluence, les suspects ont pris la fuite en trottinette

Aux alentours de 21 h 30 ce dimanche, un homme a été violemment frappé à la tête par un groupe de six individus. Avant de prendre la fuite, les suspects ont effectué des tirs de grenailles.

La scène a été d’une violence particulière. Il était environ 21 h 30 ce dimanche 12 juillet lorsque les clients du restaurant Le Paradis du Fruit ont été témoins d’une rixe aux abords du pôle de commerces et de loisirs de Confluence, dans le 2e arrondissement de Lyon.

Nos confrères du Progrès, rapportant des témoignages de clients, indiquent qu’un homme a été frappé à la tête avec une bouteille en verre par un groupe de six individus. Des témoins auraient alors lancé de la vaisselle afin de les séparer.

Les suspects auraient ensuite fait usage de tirs de grenailles avant de prendre la fuite sur des trottinettes. Toujours selon des témoins, la victime se serait également enfuie avec une fille, en ayant le crâne en sang. Les forces de l’ordre seraient arrivées quelques minutes plus tard.