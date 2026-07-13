En raison de travaux de sécurisation, le trafic sur la RD 385 et la RD 76 à hauteur de Châtillon d'Azergues, sera perturbé dès le 15 juillet.

Il y a du changement à Châtillon d'Azergues (Rhône). Afin de renforcer la sécurité des usagers, un feu tricolore va être installé à l'intersection de la RD 385 et la RD 76, au lieu-dit "le Pressoire". En parallèle, la vitesse sera limitée à 70 km/h sur la RD 385 dans les deux sens de circulation. Le créneau de dépassement sera quant à lui supprimé.

La RD76 fermée pendant les travaux

En conséquence de ces changements, des travaux seront réalisés à partir du mercredi 15 juillet. La première phase débutera sur la RD 385, où le chantier sera réalisé sous alternat.

Les travaux de voirie sur la RD 76 seront réalisés à partir de fin août et l'installation des feux à partir du mois de septembre. Pendant toute la durée de ces travaux, la RD76 sera fermée dans le sens Lozanne-Châtillon d'Azergues.

Le montant des travaux s'élève à 403 200 euros.

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