La région Auvergne-Rhône-Alpes toujours en vigilance canicule, l'Allier maintenu en alerte rouge 

Ce lundi 13 juillet, l'ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes reste placé en vigilance orange, voire rouge, pour canicule. L'Allier est maintenu en alerte rouge.

Alors que ce lundi 13 juillet s'annonce encore une fois étouffant, Météo France maintient sa vigilance canicule sur l'ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

L'Allier est notamment placé en vigilance rouge, tandis que les autres départements sont concernés par une vigilance orange. Cela concerne le Rhône, la Savoie, la Haute-Savoie, l'Isère, l'Ain, la Drôme, l'Ardèche, la Loire, la Haute-Loire, le Cantal et le Puy-de-Dôme.

Pour rappel, il fera encore 37 degrés ce lundi à Lyon.