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Place Bellecour
Place Bellecour © Romane Thevenot

De la chaleur avant le retour des orages et une baisse des températures : à quelle météo s’attendre cette semaine à Lyon ?

  • par LR

    • Si ce début de semaine est encore caniculaire, les températures diminueront à partir de vendredi, tandis que de possibles orages sont attendus dès mercredi à Lyon.

    Les chaleurs finiront-elles par baisser cette semaine à Lyon ? Oui, mais seulement pour quelques jours. Alors que ce lundi s’annonce encore étouffant avec 37 degrés attendus au cours de la journée, le ciel, lui se voile. Des nuages qui devraient se maintenir tout au long de la semaine, bien que les températures restent élevées. Demain, mardi 14 juillet, il fera de nouveau 38 degrés dans l’après-midi.

    S’il fera encore très chaud avec, là encore, 38 degrés, le temps devrait changer à partir de mercredi, alors que des orages pourront éclater entre Rhône et Saône. Le risque reste toutefois modéré. La journée de jeudi s’annonce sensiblement identique.

    La pluie et les orages devraient se renforcer à partir vendredi, tandis que le mercure retrouvera presque des normales de saison avec 31 degrés. La journée de samedi sera la plus agréable cette semaine puisque le ciel sera de nouveau lumineux avec 30 degrés. Mais le mercure devrait repartir à la hausse dès dimanche. 33 degrés sont pour l'heure attendus à Lyon.

    Lire aussi : La région Auvergne-Rhône-Alpes toujours en vigilance canicule, l'Allier maintenu en alerte rouge

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