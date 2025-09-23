Actualité
Le drapeau palestinien sur l’Hôtel de ville de Lyon ce lundi 22 septembre 2025. (@CM)

"Honte à ce maire", "racolage électoral honteux" : à Lyon, le choix d'hisser le drapeau palestinien sur la mairie créé la polémique

  • par Vincent Guiraud

    • Alors que Grégory Doucet a fait le choix ce lundi 22 septembre d'hisser le drapeau palestinien sur l'Hôtel de Ville, sa décision a été vivement critiquée par une partie de l'opposition à Lyon.

    C'est un "geste de paix et de justice" selon Grégory Doucet. Un "racolage électoral honteux" selon l'extrême droite. Ce lundi 22 septembre, le drapeau palestinien a été hissé sur l'Hôtel de Ville de Lyon "pour la durée de l'Assemblée générale des Nations unies" a précisé l'édile lyonnais, assurant que ce geste n'est pas "une offense faite à Israël", dont la sécurité "n'est pas négociable".

    A lire aussi : "Un geste de paix et de justice" : le maire de Lyon fait hisser le drapeau palestinien sur l'Hôtel de Ville

    En France, près d'une centaine de mairies de gauche ont fait flotter le drapeau palestinien lundi, pour marquer la reconnaissance d'un Etat palestinien par Paris, malgré l'opposition ferme du ministre de l'Intérieur.

    La préfecture attaque la décision

    Si la préfecture du Rhône a annoncé quelques heures après la mise en place du drapeau qu'elle allait saisir le tribunal administratif pour le faire retirer, sur instruction du ministère de l'Intérieur qui avait donné instruction aux préfets de faire cesser tout pavoisement en vertu du principe de neutralité du service public, une partie de l'opposition a dénoncé avec véhémence la décision du maire écologiste.

    "La mairie de Lyon est notre maison commune. Elle doit rassembler, pas diviser. Seuls trois drapeaux doivent flotter sur son fronton : les drapeaux lyonnais, français et européen. Tout autre emblème — qu’il soit militant ou partisan — rompt avec cette neutralité républicaine" estime sur X la conseillère municipale de droite, Béatrice de Montille. Cette dernière a d'ailleurs affirmé à nos confrères d'Actu Lyon que "hisser un drapeau palestinien n’est pas un geste de paix et de justice mais un geste politique clivant."

    Alexandre Dupalais, candidat ciottiste aux municipales à Lyon, a également réagi sur X à cette décision du maire de Lyon : "Grégory Doucet cède à nouveau au diktat de ses alliés insoumis et à leur racolage électoral honteux. Que le maire sortant s’occupe un peu des Lyonnais, de leur paix et de leur sécurité, avant de jouer avec les braises d’un conflit dramatique !"

    Enfin, et sans surprise, ce drapeau palestinien a également fait réagir Tiffany Joncour, députée RN de la 13e circonscription du Rhône. "En hissant le drapeau palestinien sur l'Hôtel de Ville, Grégory Doucet légitime de fait le Hamas, organisation terroriste responsable du massacre du 7 octobre" estime la femme d'extrême droite. Avant de poursuivre : "Honte à ce maire qui piétine la mémoire des victimes et bafoue la neutralité républicaine."

    L'attaque du 7-Octobre 2023 contre Israël par le Hamas a entraîné la mort de 1.219 personnes du côté israélien, en majorité des civils, selon des données officielles. Les représailles israéliennes ont coûté la vie à plus de 65.000 Palestiniens, en majorité des civils, dans la bande de Gaza, où le Hamas a pris le pouvoir en 2007, selon le ministère de la Santé du gouvernement du Hamas.

    19 classes fermées à Lyon à la rentrée 2025

