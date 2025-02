Plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées dimanche à Lyon, afin de dénoncer "l'injustifiable" décès des otages israéliens aux mains du Hamas, a constaté un journaliste de l'AFP.

Les manifestants - un millier selon les organisateurs, "deux à trois cents" selon la préfecture - étaient rassemblés devant le mémorial de la Shoah, dans le centre-ville de Lyon. Portant souvent des pancartes "injustifiable", ils voulaient dénoncer en particulier les "assassinats d'enfants" par le Hamas.

"Vous avez gravé sur ce mémorial, forgé à même les rails, le mot +enfant+. On rappelle qu'ici dans la Shoah, ont été assassinés 1,5 million d'enfants", a rappelé Richard Zelmati, président du Conseil représentatif des institutions juives de France (Crif) de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

29 otages remis à Israël

"Kfir et son frère Ariel comme les autres enfants assassinés se rajoutent à cette trop longue liste et nous disons assez", a-t-il ajouté en référence à Ariel et Kfir Bibas, âgés de quatre ans et huit mois et demi lors de leur enlèvement par le Hamas.

Les corps de ces enfants ont été restitués jeudi avec celui d'Oded Lifshitz, un otage octogénaire. La mort de la mère des enfants, Shiri Bibas, a finalement été confirmée samedi matin, après une confusion sur l'identité du corps restitué par le Hamas.

"On est capable, aujourd'hui au XXIe siècle, d’arrêter, de kidnapper des enfants de neuf mois le plus jeune, de neuf mois, et de les tuer. On a l'impression de revenir plus de 80 ans en arrière", a déclaré à l'AFP Sylvie Altar, secrétaire générale du Crif Auvergne-Rhône-Alpes. Sur les 251 otages enlevés le 7 octobre 2023, 62 restent retenus à Gaza parmi lesquels 35 sont morts, selon l'armée israélienne.

Depuis le début de la trêve le 19 janvier, 29 otages israéliens, dont quatre décédés, ont été remis à Israël, en échange de plus de 1.100 détenus palestiniens.

L'attaque du 7-Octobre a entraîné la mort de 1.211 personnes côté israélien, en majorité des civils, selon un décompte de l'AFP basé sur des données officielles. L'offensive israélienne de représailles a fait au moins 48.319 morts à Gaza, en majorité des civils, selon les données du ministère de la Santé du Hamas, jugées fiables par l'ONU.