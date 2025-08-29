Lyon : l'Open de tennis de Provence déménage à la LDLC Arena dès 2026

La LDLC Arena de Lyon-Décines accueillera l'Open de tennis de Provence dès 2026.

Grande nouvelle pour les amateurs de tennis. L'Open de Tennis de Provence va déménager dès 2026 à la LDLC Arena de Décines-Charpieu près de Lyon. L'annonce a été faite ce vendredi par la société Pampelonne Organisation (filiale du All In Group), présidée par l’ancien tennisman Jo-Wilfried Tsonga.

L'ATP 250 se déroulera du 18 au 25 octobre à l'Arena, tandis que le All in country club servira de camp de base pour les participants. Pour l'heure, le nouveau nom de l'Open n'a pas encore été annoncé, ni le nombre de spectateurs qui pourront assister aux matchs;

Pour rappel, Lyon avait perdu son Open Parc en 2024, puis l’open 6e Sens, consacré au tennis féminin, était lui aussi parti à Strasbourg la même année.