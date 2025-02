En clôture de la 23e journée de Ligue 1, l'Olympique Lyonnais s'est incliné 2-3 sur sa pelouse du Groupama Stadium ce dimanche 23 février. Bien trop inoffensifs durant la majeure partie de la rencontre, les hommes de Paulo Fonseca pourront malgré tout nourrir des regrets.

C'était une soirée de gala qui avait débuté par un joli pied de nez de John Textor à son homologue parisien Nasser al-Khelaïfi. Au cours d'une passe d'arme verbale dévoilée cette semaine le président du PSG avait qualifié le propriétaire américain de l'Olympique Lyonnais de "cow-boy". Ce dernier l'a pris aux mots et lui a répondu avec humour, se présentant au Groupama Stadium ce dimanche soir avec un chapeau de cow-boy.

Un petit spectacle d'avant match qui n'aura pas été suivi d'effet sur la pelouse, les deux équipes se contentant de s'observer durant une large partie d'une première période dominée par des Parisiens face à des Lyonnais bien trop inoffensifs.

Une pelouse indigne

Au retour des vestiaires, les hommes de Luis Henrique ont fini par appuyer sur l'accélérateur, prenant facilement de vitesse une équipe lyonnaise qui a parfois semblé perdu dans son positionnement tactique. Achraf Hakimi, encore excellent dimanche soir, mais qui aurait pu rejoindre les vestiaires prématurément après un vilain geste sur Nicolas Tagliafico, sanctionné d'un simple carton jaune, a alors ouvert le score à la 53e minute de jeu après une belle action parisienne conclut par un renversement de jeu.

Six petites minutes plus tard, c'est Ousmane Dembélé, définitivement en feu depuis quelques semaines, qui a envoyé une frappe sublime dans les filets d'un Lucas Perri loin du compte sur une pelouse du Groupama Stadium indigne d'un club comme l'OL.

Un réveil trop tardif

A 2-0, les 57 000 spectateurs lyonnais pensaient l'affaire pliée entre une équipe parisienne souveraine et largement au dessus et une formation lyonnaise trop fébrile des deux côtés du terrain. Mais les changements opérés par Fonseca en fin de match ont finalement payé. Rayan Cherki, bien servi par l'entrant Georges Mikautadze, a relancé le match à la 83e à bout portant. Le Groupama Stadium s'est enflammé et a voulu y croire. Un optimisme douché en deux minutes par un nouveau but d'Hakimi (85e) au terme d'une action magnifique des Parisiens.

Si Corentin Tolisso a remis l'OL a une longueur du PSG dans le temps additionnel, le réveil lyonnais a été trop tardif pour espérer mieux. Avec cette défaite, la septième de la saison déjà, l'OL voit le podium s'éloigner à 7 points. Les Lyonnais sont 6e et vont devoir se relancer dès la semaine prochaine à domicile contre Brest.