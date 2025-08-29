Actualité
Le président de la Région était en visite à Caluire-et-Cuire ce jeudi.

La Région Auvergne-Rhône-Alpes investit 450 000€ dans la ferme urbaine de Caluire-et-Cuire

  • par La rédaction
  • 1 Commentaire

    • Un projet d'économie circulaire de 4,8 hectares verra le jour à l'automne 2026 dans le secteur de la "Terre des Lièvres" à Caluire-et-Cuire. La Région Auvergne-Rhône-Alpes y investit 450 000 €.

    Le président de Région Auvergne-Rhône-Alpes, Fabrice Pannekoucke et le maire de Caluire-et-Cuire, Bastien Joint ont visité jeudi le futur site de cette ferme urbaine qui combinera production maraîchère, pédagogie et valorisation des déchets. Les travaux débuteront en septembre 2025.

    37 000 m2 de surfaces cultivées

    Le projet s'inscrit dans le programme "Caluire Ville Durable" et vise plusieurs objectifs : alimenter la restauration municipale et le futur lycée régional, développer des ateliers sur l'alimentation durable, et mettre en place une plateforme de compostage pour les déchets verts du territoire.

    "Cette ferme au cœur de Caluire-et-Cuire va également renforcer le lien social et la dynamique locale qui font la richesse de nos villes", a souligné Fabrice Pannekoucke. L'installation comprendra 37 000 m² de surfaces cultivées, 3 000 m² de serres, un bâtiment agricole de 500 m² et une plateforme de compostage.

    Le bâtiment sera conçu avec des matériaux biosourcés, une récupération d'eaux de pluie et des panneaux photovoltaïques. La ferme proposera également la vente de paniers de légumes pour sensibiliser le public au fonctionnement agricole.

    à lire également
    LDLC Arena
    Lyon : l'Open de tennis de Provence déménage à la LDLC Arena dès 2026

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    LDLC Arena
    Lyon : l'Open de tennis de Provence déménage à la LDLC Arena dès 2026 12:10
    La Région Auvergne-Rhône-Alpes investit 450 000€ dans la ferme urbaine de Caluire-et-Cuire 11:32
    police lyon faits divers
    Un homme entre la vie et la mort après une rixe au couteau à Villeurbanne 10:49
    Villeurbanne : L'école Niki-de-Saint-Phalle ouvre ses portes à Grandclément 10:11
    Quartier d'affaire Part-Dieu
    Panique à la Part-Dieu à Lyon : un individu interpellé, l'origine des détonations connue 09:36
    d'heure en heure
    bouchon trafic urbain
    Du monde sur les routes d'Auvergne-Rhône-Alpes en ce dernier week-end de vacances scolaires 08:58
    TER SNCF gare lyon part-dieu
    Le trafic des TER toujours interrompu entre Lyon et Bourg-en-Bresse 08:31
    orages
    Les douze départements d'Auvergne-Rhône-Alpes placés en vigilance orages ce vendredi 08:03
    Pollution : la qualité de l'air est moyenne ce vendredi à Lyon 07:37
    illustration pluie Lyon @LD / Lyon capitale
    Météo : fraîcheur et averses ce vendredi à Lyon 07:16
    Cantine
    La Ville de Lyon bannit temporairement le thon de ses cantines scolaires 28/08/25
    Permis de conduire : des inspecteurs en renfort pour réduire les délais dans le Rhône 28/08/25
    Lyon : l'Unicef et Jamais sans toit alertent sur ces enfants dont la rentrée se fait à la rue 28/08/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut