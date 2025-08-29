La Région Auvergne-Rhône-Alpes investit 450 000€ dans la ferme urbaine de Caluire-et-Cuire

Le président de la Région était en visite à Caluire-et-Cuire ce jeudi.

Un projet d'économie circulaire de 4,8 hectares verra le jour à l'automne 2026 dans le secteur de la "Terre des Lièvres" à Caluire-et-Cuire. La Région Auvergne-Rhône-Alpes y investit 450 000 €.

Le président de Région Auvergne-Rhône-Alpes, Fabrice Pannekoucke et le maire de Caluire-et-Cuire, Bastien Joint ont visité jeudi le futur site de cette ferme urbaine qui combinera production maraîchère, pédagogie et valorisation des déchets. Les travaux débuteront en septembre 2025.

37 000 m2 de surfaces cultivées

Le projet s'inscrit dans le programme "Caluire Ville Durable" et vise plusieurs objectifs : alimenter la restauration municipale et le futur lycée régional, développer des ateliers sur l'alimentation durable, et mettre en place une plateforme de compostage pour les déchets verts du territoire.

"Cette ferme au cœur de Caluire-et-Cuire va également renforcer le lien social et la dynamique locale qui font la richesse de nos villes", a souligné Fabrice Pannekoucke. L'installation comprendra 37 000 m² de surfaces cultivées, 3 000 m² de serres, un bâtiment agricole de 500 m² et une plateforme de compostage.

Le bâtiment sera conçu avec des matériaux biosourcés, une récupération d'eaux de pluie et des panneaux photovoltaïques. La ferme proposera également la vente de paniers de légumes pour sensibiliser le public au fonctionnement agricole.