Le cheval métallique visible lors de la cérémonie d'ouverture de Paris 2024, Zeus, sera de passage à Lyon et exposé dans la cour de l'Hôtel de Ville.

Ca avait été l'une des images marquantes de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024. Un cheval métallique, semblant flotter sur la Seine, avait émerveillé les spectateurs et téléspectateurs. Zeus, qui a d'abord été présenté au public à l'hôtel de Ville de Paris pendant les Jeux Paralympiques puis exposé au château de Versailles cet automne, va faire escale à Lyon.

En partenariat avec Sanofi, la Ville de Lyon accueillera, dans la cour de l'hôtel de Ville, le cheval métallique à partir du 17 mars prochain et jusqu'au 2 avril 2025. "Fruit du savoir-faire et de l'innovation scientifique et artistique de l'Atelier blam, une entreprise française, Zeus est une prouesse d’ingénierie, fusionnant art et technologie" explique la Ville dans un communiqué. Le cheval devrait sillonner la France et l'Europe jusqu'à l'été 2025.

"Prolonger un peu l'effervescence des Jeux de Paris 2024"

"Accueillir ce cheval, c’est prolonger un peu l’effervescence des Jeux de Paris 2024. Zeus est un symbole de paix et un lien entre toutes les villes hôtes. Cette idée de transmission et d’hospitalité résonne particulièrement à Lyon. Je suis ravi que les Lyonnaises et les Lyonnais puissent admirer ce concentré d’innovation et de savoir-faire à la française dans la cour de l'Hôtel de Ville de Lyon" a expliqué Grégory Doucet, maire de Lyon.

Visible, selon les jours, en soirée ou alors toute la journée, Zeus sera en accès libre et gratuit, dans la limite de la jauge autorisée.