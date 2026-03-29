Lyon : plusieurs milliers de manifestants ont défilé pour la Palestine ce samedi

Plusieurs milliers de manifestants ont défilé pour la Palestine ce samedi.©Loane Carpano

Entre 1 200 personnes selon la préfecture et jusqu’à 4 000 d’après les organisateurs ont manifesté, ce samedi 28 mars, dans les rues de Lyon.

Plusieurs milliers de militants ont défilé ce samedi 28 mars à Lyon en soutien au peuple palestinien. Le cortège est parti de la place Bellecour pour rejoindre le pont Alphonse Juin, avant de revenir en centre-ville.

À l’appel d’un collectif réunissant plus de 90 organisations, cette mobilisation s’inscrivait dans le cadre de la Journée de la Terre, en mémoire de la répression sanglante d’une manifestation palestinienne en 1976. L’occasion également pour les militants de réclamer un cessez-le-feu définitif au Proche-Orient.

Sur la Saône, plusieurs bateaux arborant des drapeaux palestiniens ont accompagné la manifestation, renforçant la visibilité du cortège.

À noter que Lyon n’est pas la seule ville à avoir accueilli cette mobilisation. Plusieurs manifestations pour la cause palestinienne ont eu lieu dans de nombreuses villes en France ce samedi.

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