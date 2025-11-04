Le téléphérique de l’aiguille du Midi pour tutoyer les sommets © Tony Harrington

Afin de recevoir dans les meilleures conditions la vague de touriste hivernale, les exploitants des remontées mécaniques réalisent des travaux de maintenance en Haute-Savoie.

La saison creuse a débuté en Haute-Savoie. Entre les belles journées de randonnée estivales et les journées de ski, les télécabines prennent leur pause. Afin de recevoir, au mieux, les touristes cet hiver, les exploitants des remontées mécaniques entreprennent des travaux de maintenance sur les réseaux.

Du côté de Chamonix, le téléphérique de l'Aiguille du midi restera fermé jusqu'au 20 décembre, tandis que celui de la Mer de Glace rouvrira ses portes le 13 décembre. A St-Gervais-les-Bains, le nouveau " Valléen", permettant de relier la station à la gare est fermé pour maintenance jusqu'au 13 novembre.

Dans le Genevois, le téléphérique du Salève sera fermé jusqu'au 5 janvier en raison de travaux de grande inspection réalisés tous les cinq ans.

