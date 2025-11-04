Villeurbanne : il tente de tuer le copain de son ancien amour, un étudiant écope de 15 ans de réclusion criminelle

La cour d’assises du Rhône a condamné lundi 3 novembre un homme de 24 ans à 15 ans de réclusion criminelle après que ce dernier a tenté de tuer le nouveau compagnon de son ex-petite amie en 2022.

Après trois de jours de procès, la cour d’assises du Rhône a condamné un jeune homme de 24 ans à 15 ans de réclusion criminelle ce lundi 3 novembre. Comme l’indiquent nos confrères du Progrès, il a été reconnu coupable d’une tentative de meurtre commise en 2022 sur l’un de ses anciens amis de promotion.

Le jour des faits, l’accusé était monté dans un bus dans le quartier de La Doua, à Villeurbanne, et avait gravement blessé la victime au thorax, à la tête et aux mains avec un couteau. Il soupçonnait son ancien ami d’avoir eu une relation adultère avec son ex-petite amie. La préméditation n’a toutefois pas été retenue.