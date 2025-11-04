Isère : après dix ans d'attente, les habitants de cette commune auront enfin un nom

Sans gentilé depuis 2015, les habitants d'Eclose-Badinières (Isère) disposent d'un mois pour choisir leur futur nom.

Depuis dix ans, les habitants d'Eclose-Badinières en Isère n'ont pas de nom. En effet, depuis le ralliement de leurs deux communes "Eclose" et "Badinières" en 2015, aucun gentilé ne leur a été décerné.

Afin d'enfin nommer ces habitants anonymes, un appel à idées a été initié par la commune. Les habitants d'Eclose-Badinières disposent ainsi d'un mois pour choisir leur nom.

Pour recueillir leurs idées, des urnes ont été installées dans les commerces. Les habitants peuvent également proposer leurs idées à l'adresse mail : communication@eclose-badinieres.fr.

Le nom retenu sera dévoilé à la fin du mois de janvier.

