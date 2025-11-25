Actualité
Haute-Savoie : les gorges de l'Arly fermées après un éboulement

  • par Loane Carpano

    • Suite à un nouvel éboulement la route des gorges de l'Arly (RD 1212), permettant de relier Ugine à la Haute-Savoie est entièrement fermée.

    Nouvel éboulement dans les gorges de l'Arly en Haute-Savoie. Fréquemment fermé en raison de chutes de pierres, l'axe permettant de relier Ugine à la Haute-Savoie est à nouveau victime d'une chute de bloc.

    En effet, près de 40m3 de blocs rocheux ont chuté sur la route dans la nuit du jeudi 20 au vendredi 21 novembre, à hauteur de Montgobert. En raison de cet accident l'axe sera fermé 7j/7, 24h/24 pour une durée indéterminée.

    En attendant la réouverture de la route, les usagers sont invités à emprunter la route d'Héry-sur-Ugine via la RD 109. Les autorités espèrent pouvoir rouvrir l'axe en alternat pour les vacances de fin d'année.

