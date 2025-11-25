Haute-Savoie : les gorges de l'Arly fermées après un éboulement

Suite à un nouvel éboulement la route des gorges de l'Arly (RD 1212), permettant de relier Ugine à la Haute-Savoie est entièrement fermée.

Nouvel éboulement dans les gorges de l'Arly en Haute-Savoie. Fréquemment fermé en raison de chutes de pierres, l'axe permettant de relier Ugine à la Haute-Savoie est à nouveau victime d'une chute de bloc.

En effet, près de 40m3 de blocs rocheux ont chuté sur la route dans la nuit du jeudi 20 au vendredi 21 novembre, à hauteur de Montgobert. En raison de cet accident l'axe sera fermé 7j/7, 24h/24 pour une durée indéterminée.

En attendant la réouverture de la route, les usagers sont invités à emprunter la route d'Héry-sur-Ugine via la RD 109. Les autorités espèrent pouvoir rouvrir l'axe en alternat pour les vacances de fin d'année.

⚠️Gorges de l'Arly - Route fermée

Suite à une importante chute de blocs, la route est fermée à la circulation 7j/7 et 24h/24.

Déviation par Héry-sur-Ugine : véhicules légers, poids lourds de – de 19 tonnes, poids lourds de + de 19 tonnes.https://t.co/2YCNWnt0aH pic.twitter.com/UgeaPH9XF4 — Savoie Département (@SavoieDepart) November 21, 2025

