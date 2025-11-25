Le coiffeur "Oasis de Beauté" a été fermé d'urgence pendant un mois par la préfecture du Rhône pour travail dissimulé.

La préfecture du Rhône a annoncé ce lundi 24 novembre avoir fermé pour un mois le salon de coiffure "Oasis de Beauté" situé dans le quartier de la Guillotière à Lyon. Cette fermeture fait suite à un contrôle effectué le 16 septembre dernier durant lequel les policiers de la division centre de Lyon et les services de l'URSSAF ont constaté du "travail dissimulé par dissimulation de salarié et par l'emploi d'un étranger sans autorisation de travail salarié".

Une Algérienne de 34 ans, Mériem A., était employée par le salon de coiffure en dehors de tout cadre légal. Ainsi la préfecture a décidé de la fermeture pour un mois de l'établissement situé au 13 place Gabriel Péri à Lyon 7e.

