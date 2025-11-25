Lyon : un policier adjoint suspecté d’avoir agressé un père de famille à la sortie de la patinoire

À la patinoire Charlemagne, une altercation sur la glace a dégénéré samedi. Un jeune policier adjoint hors service est soupçonné d’avoir attendu un père de famille à la sortie de l’équipement pour le frapper.

L’incident a éclaté samedi 22 novembre à la patinoire Charlemagne, dans le 2ᵉ arrondissement de Lyon. Selon nos confrères du Progrès, alors qu’il patinait avec son fils de 9 ans, un père de famille a reproché à un jeune homme de 21 ans de glisser à vive allure et à contresens, après avoir été percuté. La discussion a rapidement dégénéré et le patineur lui a asséné un coup de poing. Le service de sécurité est intervenu et a expulsé le fauteur de troubles, déjà connu pour d’autres incidents.

Mais l’affaire ne s’est pas arrêtée là. Le jeune homme – policier adjoint à Lyon mais hors service – serait revenu avec un ami de 18 ans pour attendre la victime à l’extérieur. Tandis que l’ami immobilisait le père, le policier adjoint lui aurait porté un violent coup de pied.

Les deux suspects ont été interpellés peu après et placés en garde à vue. Présentés lundi au parquet, ils devraient être convoqués ultérieurement devant le tribunal et placés sous contrôle judiciaire. La police nationale a par ailleurs annoncé l’ouverture d’une enquête interne.