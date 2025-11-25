Actualité
Patinoire Charlemagne. @WilliamPham

Lyon : un policier adjoint suspecté d’avoir agressé un père de famille à la sortie de la patinoire

  • par La Rédaction

    • À la patinoire Charlemagne, une altercation sur la glace a dégénéré samedi. Un jeune policier adjoint hors service est soupçonné d’avoir attendu un père de famille à la sortie de l’équipement pour le frapper.

    L’incident a éclaté samedi 22 novembre à la patinoire Charlemagne, dans le 2ᵉ arrondissement de Lyon. Selon nos confrères du Progrès, alors qu’il patinait avec son fils de 9 ans, un père de famille a reproché à un jeune homme de 21 ans de glisser à vive allure et à contresens, après avoir été percuté. La discussion a rapidement dégénéré et le patineur lui a asséné un coup de poing. Le service de sécurité est intervenu et a expulsé le fauteur de troubles, déjà connu pour d’autres incidents.

    Mais l’affaire ne s’est pas arrêtée là. Le jeune homme – policier adjoint à Lyon mais hors service – serait revenu avec un ami de 18 ans pour attendre la victime à l’extérieur. Tandis que l’ami immobilisait le père, le policier adjoint lui aurait porté un violent coup de pied.

    Les deux suspects ont été interpellés peu après et placés en garde à vue. Présentés lundi au parquet, ils devraient être convoqués ultérieurement devant le tribunal et placés sous contrôle judiciaire. La police nationale a par ailleurs annoncé l’ouverture d’une enquête interne.

    à lire également
    Haute-Savoie : les gorges de l'Arly fermées après un éboulement

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Lyon : un policier adjoint suspecté d’avoir agressé un père de famille à la sortie de la patinoire 13:40
    Haute-Savoie : les gorges de l'Arly fermées après un éboulement 13:39
    Lyon : ce coiffeur de la Guillotière fermé par la préfecture pour avoir employé une Algérienne sans titre de séjour 12:55
    Offre Découverte Mobilités : derniers jours pour en profiter dans la Métropole de Lyon 12:12
    Les Foulées de Villeurbanne reviennent pour une 34e édition 11:40
    d'heure en heure
    police Lyon
    Lyon : blessé par arme blanche à Perrache, il décède deux semaines plus tard 11:07
    Elodie Barou
    La championne du monde de Ju-jitsu Elodie Barou inaugurera un nouveau dojo à Lyon 10:44
    Isère : Les 2 Alpes ouvrent la saison dès cette semaine pour 7 mois de ski 10:10
    Grégory doucet
    Liste de "génocidaires à boycotter" : une publication "indigne", dénonce Grégory Doucet 09:39
    SIDA
    Lutte contre le sida : des résultats stables pour 2024 en Auvergne-Rhône-Alpes 09:02
    Lyon : une mobilisation pour lutter contre les violences faites aux femmes organisée ce mardi 08:42
    Pollution à Lyon : la qualité de l'air plutôt bonne ce mardi 08:11
    La justice au chevet de l'entreprise lyonnaise ACI Group, 1600 emplois en jeu 07:52
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut