Christelle Petex
Haute-Savoie : la députée Christelle Petex démissionne de ses mandats

  • par Loane Carpano

    • En arrêt pour raisons de santé, la députée LR de la 3e circonscription de Haute-Savoie, Christelle Petex a annoncé démissionner de ses mandats.

    Jeudi 6 novembre, la députée LR de la 3e circonscription de Haute-Savoie, Christelle Petex a annoncé démissionner de ses mandats. Cette décision intervient alors que la politicienne était en arrêt pour raisons de santé depuis plusieurs mois.

    Dans une lettre publiée sur ses réseaux sociaux, l'ex députée évoque "trop de critiques, d'attaques, de tentatives de dissuasion, de menaces" et un "trop de politique politicienne qui (l')entoure, qui (l')écoeure, qui (l')épuise".

    "Souhaitant plus que tout, garder mes valeurs"

    Élue depuis 2014, Christelle Petex partage : "J'ai mené ces onze années de mandat en y mettant toute mon énergie, en restant convaincue que la politique pouvait être juste, efficace, évolutive(...) Force est pour moi de constater que non."

    "Souhaitant plus que tout garder (ses) valeurs" , la députée des Républicains démissionne donc de ses mandats de Conseillère départementale et de députée.

    Lire aussi : Haute-Savoie : le maire de Thonon-les-Bains démissionne de son poste d'administrateur à la CGN

