Haute-Savoie : le maire de Thonon-les-Bains démissionne de son poste d'administrateur à la CGN

Christophe Arminjon, le maire de Thonon-les-Bains, a annoncé quitter son poste d’administrateur de la Compagnie générale de navigation (CGN).

Le président de Thonon Agglo et maire de Thonon-les-Bains, Christophe Arminjon (DVD), a annoncé qu’il démissionnait de son poste d’administrateur de la Compagnie générale de navigation (CGN), indiquent nos confrères du Dauphiné Libéré. Sa décision devrait être entérinée mercredi 29 octobre par le conseil d’administration de la CGN lors d’une réunion à huit clos.

Christophe Arminjon était entré au conseil d’administration de la société suisse en charge de bateaux et de croisières sur le lac Léman en 2020, aux côtés de Josiane Lei, maire d’Évian. Contacté par nos confrères, l’édile n’a pas expliqué les raisons de cette décision.