Actualité
police Lyon
Photo d’illustration. © Tim Douet

Rhône : une violente rixe fait deux blessés graves à Lozanne

  • par Clémence Margall

    • Dans la soirée du 23 au 24 octobre, une rixe a fait deux blessés graves à Lozanne, dans le Rhône. 4 individus ont été interpellés.

    Les conséquences auraient pu être dramatiques. Dans la soirée du 23 au 24 octobre, la gendarmerie du Rhône est appelée après une violente rixe à Lozanne impliquant plusieurs individus. Sur place, l’un des protagonistes a blessé deux personnes au couteau, notamment à la gorge et au thorax. Ce dernier a réussi à prendre la fuite avec ses complices. Les victimes ont été transportées à l’hôpital en urgence, mais ont depuis pu rentrer chez elles.

    Grâce aux relevés effectués sur les lieux par la cellule en identification criminelle (CIC), l’équivalent de la police scientifique de la gendarmerie nationale, et à l’enquête menée par la brigade de recherche de Villefranche-sur-Saône, 4 individus ont été interpellés quelques jours après les faits. Ils ont été présentés à la justice. L’auteur de l’agression au couteau "passera les prochains jours en prison", indique la gendarmerie du Rhône.

    à lire également
    Christelle Petex
    Haute-Savoie : la députée Christelle Petex démissionne de ses mandats

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Christelle Petex
    Haute-Savoie : la députée Christelle Petex démissionne de ses mandats 10:04
    police Lyon
    Rhône : une violente rixe fait deux blessés graves à Lozanne 09:36
    Testathlon course solidaire
    Une course solidaire pour les maladies digestives organisée au parc de Parilly 09:16
    pâté en croûte
    Et à la fin... aucun Lyonnais n'est sacré champion de France de pâté-croûte 08:23
    Pollution à Lyon : une qualité de l'air bonne à moyenne ce vendredi 08:20
    d'heure en heure
    Saône crue Lyon
    La Saône à Lyon toujours en vigilance crues 07:58
    L'Asvel, décimée, battue à Fenerbahçe en Euroligue 07:44
    Remanié, l'OL chute face à Séville, premier revers de la saison en Europe 07:22
    Lyon soleil
    Un temps sec et lumineux ce vendredi, jusqu'à 17 degrés attendus 07:16
    Koenigsegg Agera R - 2011 - 18 exemplaires V8 bi-turbo - 1140 cv
    Lyon : des supercars d’exception attendus au salon Époqu’Auto 07:00
    Stade de foot
    Loire : la tribune Kop Sud du stade Geoffroy-Guichard fermée pour deux matchs 06/11/25
    Enfance : la Métropole de Lyon lance un service d'accompagnement pour les tiers dignes de confiance 06/11/25
    gérald darmanin
    À Lyon, Gérald Darmanin reconnaît qu’il voterait "sans état d’âme" pour Aulas 06/11/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut