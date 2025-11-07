Rhône : une violente rixe fait deux blessés graves à Lozanne

Dans la soirée du 23 au 24 octobre, une rixe a fait deux blessés graves à Lozanne, dans le Rhône. 4 individus ont été interpellés.

Les conséquences auraient pu être dramatiques. Dans la soirée du 23 au 24 octobre, la gendarmerie du Rhône est appelée après une violente rixe à Lozanne impliquant plusieurs individus. Sur place, l’un des protagonistes a blessé deux personnes au couteau, notamment à la gorge et au thorax. Ce dernier a réussi à prendre la fuite avec ses complices. Les victimes ont été transportées à l’hôpital en urgence, mais ont depuis pu rentrer chez elles.

Grâce aux relevés effectués sur les lieux par la cellule en identification criminelle (CIC), l’équivalent de la police scientifique de la gendarmerie nationale, et à l’enquête menée par la brigade de recherche de Villefranche-sur-Saône, 4 individus ont été interpellés quelques jours après les faits. Ils ont été présentés à la justice. L’auteur de l’agression au couteau "passera les prochains jours en prison", indique la gendarmerie du Rhône.