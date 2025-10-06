Après 60 h de travaux, ayant permis de remplacer un vieux pont autoroutier, l'A41 entre Chambéry et Annecy a pu rouvrir ce lundi 6 octobre au matin.

Le week-end n'aura pas été de tout repos sur l'A41. Du 3 au 6 octobre s'est tenue l'opération "60 h chrono" sur l'axe autoroutier à hauteur de Chambéry.

L'objectif : démonter l'ancien pont autoroutier pour le remplacer par un flambant neuf en seulement 60 heures. Une opération inédite, ayant mobilisé une centaine de personnes et sept millions d'euros de budget, comme l'expliquent nos confrères du Dauphiné Libéré.

Après une dernière nuit de travaux, le pont et l'axe autoroutier ont pu rouvrir ce lundi 6 octobre, à 6 h du matin. Les usagers de la voie rapide urbaine de Chambéry, passant sous le pont, ont également pu prendre la route normalement ce matin.

