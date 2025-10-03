Actualité
Saône-et-Loire : la N76 sera fermée le 15 octobre

  • par Loane Carpano

    • En raison d'une battue administrative, la route nationale N76 (Saône-et-Loire) sera fermée à la circulation le 15 octobre prochain de 19 h à 4 h.

    Une battue administrative nécessitera la fermeture de la route nationale N76 (Saône-et-Loire) dans les deux sens mercredi 15 octobre de 19 h à 4 h. La portion concernée se situe sur le secteur de l’échangeur 14 – les Cadolles/Paray-Est à l’échangeur 13 – Rabutin Charolles-Ouest. Une déviation sera mise en place par la RN 2079.

    Cette battue devrait permettre de sécuriser la route nationale, les routes départementales et les parcelles agricoles alentour. "La présence d’animaux vivants dans des parcelles proches de la route nationale 79 et des routes départementales à proximité, est un risque majeur d’accident routier sur les communes de Volesvres, Hautefond, Champlecy, Lugny-les-Charolles, Changy, Charolles", précise la préfecture de Saône-et-Loire.

    En cas d'aléas météorologiques ou techniques, la battue pourra être repoussée au mercredi de la semaine suivante.

