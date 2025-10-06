Banque Populaire Auvergne-Rhône- Alpes : Christophe Ozenda nommé directeur commercial régional

Diplômé en produits financiers, Christophe Ozenda rejoint la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes après avoir dirigé le réseau de la Caisse d’épargne Côte d’Azur.

Dans un communiqué diffusé ce lundi 6 octobre, la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes a annoncé la nomination de Christophe Ozenda comme nouveau directeur commercial régional . Rattaché à Violaine Bellin, directrice générale adjointe en charge du Pôle exploitation marchés de proximité, il intègre le comité de direction de la banque.

Diplômé d’un DEUST Produit financier de la faculté de La Garde en 1996, il occupait depuis 2022 le poste de directeur du réseau banque de détail au sein de la Caisse d’épargne Côte d’Azur.

Christophe Ozenda succède à Rodolphe Delblouwe, devenu directeur de l'international, des institutionnels et de la salle des marchés de la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes.