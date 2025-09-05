Actualité
Image d’illustration. © Rawpixel

Haute-Savoie : cette portion d'A40 deviendra payante dès 2029

  • par Loane Carpano

    • Mardi 2 septembre, la préfecture de Haute-Savoie a annoncé la fin de gratuité de la portion d'autoroute A40, permettant de relier Annemasse à Saint-Julien-en-Genevois.

    La nouvelle est tombée mardi 2 septembre, la portion d'autoroute A40 permettant de relier Annemasse et Saint-Julien-en-Genevois deviendra payante à compter du 1er février 2029. Alors que l'axe était gratuit depuis 1987, les usagers devront désormais débourser 1,80 euros TTC pour le traverser.

    Dans un communiqué, la préfecture précise néanmoins l’abaissement du péage à Viry à 1,80 euro TTC pour un véhicule léger entre Eloise et SaintJulien-en-Genevois et l’abaissement du péage à Nangy à 0,60 euro TTC. De leur côté, "Les conducteurs qui empruntent quotidiennement cet axe autoroutier et qui se doteront d’un badge de télépéage ATMB bénéficieront d’un dégrèvement exceptionnel, auquel s’ajouteront les remises d’usage propres aux abonnements. Le prix du péage sur cette section pourra ainsi diminuer de plus de la moitié, passant de 1,80 euro à 0,94 euro, selon les estimations", explique la préfecture.

    Alors que plusieurs élus haut-savoyards contestent déjà cette décision et demandent au gouvernement "de revoir sa copie et de revenir à la table des négociations", les nouvelles conditions tarifaires devraient s'appliquer dans quatre ans, avec le soucis "d'assurer l'équilibre financier".

    Lire aussi : Haute-Savoie : la descente des Egratz fermée jusqu'à novembre

    à lire également
    La Métropole de Lyon relance sa distribution gratuite d'arbres aux particuliers

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    La Métropole de Lyon relance sa distribution gratuite d'arbres aux particuliers 19:19
    Haute-Savoie : cette portion d'A40 deviendra payante dès 2029 18:47
    Hôtel de la préfecture de Saône-et-Loire
    Saône-et-Loire : pour les Journées du Patrimoine, l'hôtel de la préfecture ouvre ses portes au public 17:55
    Côtière de l’Ain : réunion publique sur le plan de prévention des risques naturels 17:17
    Grégory Doucet Mathias Ott mémorial de la Shoah
    Dégradation du mémorial de la Shoah à Lyon : "La République ne laissera jamais passer aucun acte antisémite" 17:15
    d'heure en heure
    Villeurbanne lance une opération de recensement de son patrimoine arboré 17:03
    Pont-d’Ain : fermeture totale du pont de la RD1075 pour travaux 16:22
    Un festival autour de la gastronomie chinoise en plein cœur de Lyon 16:09
    Bilan du tourisme à Lyon : un premier semestre à demi-teinte 16:01
    Lyon : après des années de lutte Kélé obtient un titre de séjour 15:38
    autoroute bison futé A6
    Drôme : deux nouveaux demi-échangeurs sur l’A7 pour désenclaver le territoire 15:10
    Gilles Gascon, maire LR de Saint-Priest
    Le maire de Saint-Priest accuse la Métropole de Lyon d'agir "sans tenir compte de l'avis des communes" 14:30
    Isère : partez à la découverte de Crêts-en-Belledonne ce dimanche 14:06
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut