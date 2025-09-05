Haute-Savoie : cette portion d'A40 deviendra payante dès 2029

Mardi 2 septembre, la préfecture de Haute-Savoie a annoncé la fin de gratuité de la portion d'autoroute A40, permettant de relier Annemasse à Saint-Julien-en-Genevois.

La nouvelle est tombée mardi 2 septembre, la portion d'autoroute A40 permettant de relier Annemasse et Saint-Julien-en-Genevois deviendra payante à compter du 1er février 2029. Alors que l'axe était gratuit depuis 1987, les usagers devront désormais débourser 1,80 euros TTC pour le traverser.

Dans un communiqué, la préfecture précise néanmoins l’abaissement du péage à Viry à 1,80 euro TTC pour un véhicule léger entre Eloise et SaintJulien-en-Genevois et l’abaissement du péage à Nangy à 0,60 euro TTC. De leur côté, "Les conducteurs qui empruntent quotidiennement cet axe autoroutier et qui se doteront d’un badge de télépéage ATMB bénéficieront d’un dégrèvement exceptionnel, auquel s’ajouteront les remises d’usage propres aux abonnements. Le prix du péage sur cette section pourra ainsi diminuer de plus de la moitié, passant de 1,80 euro à 0,94 euro, selon les estimations", explique la préfecture.

Alors que plusieurs élus haut-savoyards contestent déjà cette décision et demandent au gouvernement "de revoir sa copie et de revenir à la table des négociations", les nouvelles conditions tarifaires devraient s'appliquer dans quatre ans, avec le soucis "d'assurer l'équilibre financier".

Lire aussi : Haute-Savoie : la descente des Egratz fermée jusqu'à novembre