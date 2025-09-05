Actualité
Hôtel de la préfecture de Saône-et-Loire
Hôtel de la préfecture de Saône-et-Loire.

Saône-et-Loire : pour les Journées du Patrimoine, l'hôtel de la préfecture ouvre ses portes au public

  • par Loane Carpano

    • Dans le cadre des Journées du Patrimoine, l'hôtel de la préfecture de Saône-et-Loire accueillera le public les 20 et 21 septembre prochains.

    A l'occasion des Journées du Patrimoine, la préfecture de Saône-et-Loire ouvre ses portes au public. L'hôtel de la préfecture, situé dans la ville de Mâcon accueillera les visiteurs samedi 20 et dimanche 21 septembre de 10 h à midi, puis de 14 h à 16 h 30.

    Au programme : des visites guidées gratuites, mais aussi, une exposition sur le rôle des femmes dans la Résistance et un jeu "cherche et trouve" permettant de remporter un lot.

    La préfecture précise que : "L’inscription préalable du public sur des créneaux précis est obligatoire, nominative, et doit être effectuée au plus tard le 18 septembre 2025."

    Faire défiler vers le haut