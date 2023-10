Halloween à Lyon : la vente d'alcool à emporter interdite dès 20 h

La Préfecture du Rhône vient d’annoncer une série de mesures préventives afin de garantir la "tranquillité publique" pour la fête d’Halloween demain soir.

Cette année, la fête d’Halloween sera sous contrôle. Alors que Lyonnais s’apprêtent à fêter le 31 octobre, la Préfecture du Rhône vient d’annoncer une série de "mesures préventives" afin de garantir "la tranquillité publique dans le Rhône et la Métropole de Lyon."

La vente d’alcool et d’artifices interdite

Ainsi, demain, mardi 31 octobre, à partir de 12h00 et jusqu’au 1er novembre, 6h00, seront interdites "la consommation en réunion de boissons alcoolisées sur la voie publique, en dehors des lieux réservés à cet effet", "la vente d’alcool à emporter à partir de 20h00", "la vente et l’usage d’artifices de divertissement et d’articles pyrotechniques par les particuliers sur l’espace public" et "la vente ou la détention de carburant en récipient portable", détaille le communiqué.

Ces mesures interviennent après "des troubles à l’ordre public constatés les précédentes années." Cette année, Fabienne Buccio, préfète du Rhône, en appelle "au sens des responsabilités individuelles pour les festivités se passent dans de bonnes conditions", notamment celui des automobilistes lorsqu’ils se trouveront aux abords d’habitations "compte tenu des déambulations de groupe avec enfants", conclu le communiqué.