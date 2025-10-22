Actualité
Les WorldSkills avaient eu lieu à Lyon en 2024. (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

WorldSkills 2025 : l’Auvergne-Rhône-Alpes encore région la plus médaillée

  • par La Rédaction

    • La région Auvergne-Rhône-Alpes décroche, pour la troisième année consécutive, le titre de région la plus médaillée aux WorldSkills 2025. 55 jeunes de l’équipe régionale ont été récompensés, dont 20 issus du Rhône.

    La performance devient une habitude : pour la troisième année de suite, la région Auvergne-Rhône-Alpes s’impose comme la plus médaillée à la compétition nationale des métiers WorldSkills, tenue à Marseille du 16 au 18 octobre. Les 80 jeunes représentant la région ont concouru dans 66 métiers, remportant 55 médailles au total.

    Parmi eux, 20 jeunes habitant, étudiant ou travaillant dans le Rhône se sont distingués. On retrouve notamment plusieurs médailles d’or, comme celles de Maugan Dahan (3D Game Art), Mariia Vashchenko (Cloud technologies), Jeremy Bognon et son équipe (développement de produits industriels) ou encore le chef lyonnais Grégory Cuilleron (cuisine).

    Ces lauréats pourront désormais tenter d’intégrer l’équipe de France des Métiers, qui représentera le pays aux finales mondiales de Shanghai en 2026 et européennes de Düsseldorf en 2027.

    A voir et écouter aussi : "Les Worldskills, c'est le 2e plus grand événement de France après les Jeux olympiques"

    à lire également
    Dermatose nodulaire : le Rhône intégralement placé en zone de surveillance

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    WorldSkills 2025 : l’Auvergne-Rhône-Alpes encore région la plus médaillée 08:40
    Dermatose nodulaire : le Rhône intégralement placé en zone de surveillance 08:18
    Lyon : peine d'amende avec sursis requise contre l'influenceuse Mila après un tweet raciste 07:53
    Orages, vent et pluie : sept départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance 07:34
    illustration pluie Lyon @LD / Lyon capitale
    De la pluie avant des éclaircies à Lyon ce mercredi, jusqu'à 20 degrés attendus 07:14
    d'heure en heure
    Jean-Charles Kohlhaas
    "Madame Sarselli propose un retour aux années 70", tacle Jean-Charles Kohlhaas 07:00
    Cimetière de la Guillotière à Lyon
    Rhône : “l’Après” veut faire du funéraire un enjeu politique pour 2026 21/10/25
    Arnaque à la cryptomonnaie : un avocat lyonnais porte une plainte collective 21/10/25
    Entrée du Groupama Stadium, à Décines © Tim Douet
    OL-Bâle : des restrictions pour les supporters suisses jeudi à Lyon 21/10/25
    Agriculteur traitant un champ aux pesticides – région de Lille, 2016 © Denis Charlet / AFP
    PAC 2025 : plus de 674 millions d’euros déjà versés aux agriculteurs d’Auvergne-Rhône-Alpes 21/10/25
    Municipales 2026 : Aulas reçoit le soutien du parti Ecologie au Centre 21/10/25
    Lyon : une épreuve de médecine annulée après un "bug technique" 21/10/25
    les investisseurs privés ne représentent plus qu’une centaine de logements réservés, soit environ 10 % du marché, contre près de 45 % avant la fin du dispositif Pinel.
    Le Creusot : l'OPAC investit dans une nouvelle résidence universitaire 21/10/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut