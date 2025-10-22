Les WorldSkills avaient eu lieu à Lyon en 2024. (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

La région Auvergne-Rhône-Alpes décroche, pour la troisième année consécutive, le titre de région la plus médaillée aux WorldSkills 2025. 55 jeunes de l’équipe régionale ont été récompensés, dont 20 issus du Rhône.

La performance devient une habitude : pour la troisième année de suite, la région Auvergne-Rhône-Alpes s’impose comme la plus médaillée à la compétition nationale des métiers WorldSkills, tenue à Marseille du 16 au 18 octobre. Les 80 jeunes représentant la région ont concouru dans 66 métiers, remportant 55 médailles au total.

Parmi eux, 20 jeunes habitant, étudiant ou travaillant dans le Rhône se sont distingués. On retrouve notamment plusieurs médailles d’or, comme celles de Maugan Dahan (3D Game Art), Mariia Vashchenko (Cloud technologies), Jeremy Bognon et son équipe (développement de produits industriels) ou encore le chef lyonnais Grégory Cuilleron (cuisine).

Ces lauréats pourront désormais tenter d’intégrer l’équipe de France des Métiers, qui représentera le pays aux finales mondiales de Shanghai en 2026 et européennes de Düsseldorf en 2027.

A voir et écouter aussi : "Les Worldskills, c'est le 2e plus grand événement de France après les Jeux olympiques"

