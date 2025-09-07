Grève TCL à Lyon : quelles perturbations sur le réseau demain ? 

Alors que près de 700 agents TCL seront en grève demain, lundi 8 septembre, certaines lignes de la zone 1 et 2 seront particulièrement perturbées.

Lignes de métro et de tramway supprimées, horaires modifiés… Les usagers des transports en commun lyonnais (TCL) devront s’adapter demain, lundi 8 septembre. À l’appel de différents syndicats, dont la CGT, CFDT, UNSA et FO, 700 agents seront en effet en grève demain pour protester contre leurs conditions de travail. Le réseau des zones 1 et 2 sera donc particulièrement impacté. On fait le point.

Métros, tramways et funiculaires

Les lignes de métro A et C ainsi que les deux funiculaires circuleront normalement demain, indiquent les TCL dans un communiqué. Le métro B circulera, quant à lui, entre Stade de Gerland Le Lou à Charpennes Charles Hernu de 5h30 à 19h30. Les stations Gare d’Oullins, Oullins Centre et St-Genis Laval Hôpital Lyon Sud ne seront pas desservies. Le métro D circulera de 5 heures à 19h30 uniquement entre les stations Gare de Vaise et Grange-Blanche. Les stations Laennec, Mermoz-Pinel, Parilly et Gare de Vénissieux ne seront pas desservies. Les parcs relais resteront ouverts normalement.

Les perturbations seront aussi importantes du côté des tramways. Les lignes T1, T4, T5, T6 et T7 ne circuleront pas du tout. La ligne T2, quant à elle, circulera uniquement de 5 heures à 19 heures toutes les 10 minutes. La ligne de tramway T3 circulera toutes les 7 minutes de 4h30 à 19 heures entre Meyzieu les Panettes et Vaulx-en-Velin La Soie. Les stations Bel Air - Les Brosses, Gare de Villeurbanne, Reconnaissance Balzac, Dauphiné - Lacassagne, Gare Part-Dieu Villette ne sont pas desservies.

Les lignes scolaires Junior Direct, les lignes de bus des zones 3, 4 et 5 et les services Navigône et Rhônexpress circuleront normalement.

Toutes les lignes de bus

Certaines lignes de bus circuleront normalement demain. Ça sera le cas des lignes C200, C201, C202, C205, 6, 11, 12, 23, 30, 32, 47, 61, 72, 77, 82, 84, 86, 96, 97, 128, 165, 204, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 220, 245, 247, S2, S3, S5, S7, S8, S10, S14, Ge2, Ge4, Ge6, Zi5, A32, A71 et T36.

D’autres circuleront uniquement de 6h30 à 19h30 : TB11, C2, C3, C8, C10, C11, C13, C15, C19, C20, C20E, C21, C24, C26, 9, 15, 19, 24, 37, 40, 45, 59, 63, 67, 70, 80, 85, 89 et 95.

Mais attention de nombreux bus ne seront pas en service lundi 8 septembre. Les lignes C1, C5, C9, C15E, C16, C17, C18, C22, C22E, C23, 3, 5, 6E, 7, 8, 10, 10E, 14, 15E, 16, 17, 18, 20, 22, 25, 26, 27, 34, 35, 38, 39, 46, 49, 50, 52, 52E, 54, 55, 57, BR60, 62, 64, 65, 66, 68, 69, 71, 76, 78, 79, 81, 87, 88, 89D, 90, 93, 98, 98E, S1, S4a, S4b, S6, S9, S11, S15, Zi1, Zi2, Zi3, Zi4, Zi8 et N80 sont concernées.

Plusieurs lignes de bus circuleront quant à elles sur une partie de leur itinéraire, uniquement de 6h30 à 19h30 et avec une fréquence allégée :

C6 : circulera de Campus Lyon Ouest à Gare de Vaise-G.Collomb ;

C7 : circulera de Jean Macé à Saint-Genis-Laval Hôpital Lyon Sud ;

C12 : circulera de Bellecour A. Poncet à Surville Route de Vienne ;

C14 : circulera de Les Sources à Gare de Vaise ;

C25 : circulera de Saint-Priest Plaine Saythe à Part-Dieu Renaudel.

2 : circulera de Plateau de St Rambert à Gare de Vaise Gérard Collomb ;

21 : circulera de Limonest Cimetière à Gare de Vaise Gérard Collomb ;

31 : circulera de Cité Edouard Herriot à Gare de Vaise Gérard Collomb ;

33 : circulera de Rillieux - Les Alagniers à Cuire ;

43 : l’arrêt Saint Romain Centre n’est plus desservi ;

60 : circulera de Feyzin les Razes à Debourg.

Retrouvez toutes les informations sur le site TCL.