Lyon : un suspect arrêté après l'attaque au couteau sur les quais du Rhône

  • par La Rédaction

    • Un homme a été interpellé samedi soir place Raspail, peu après une violente agression survenue quai Claude-Bernard, dans le 7ᵉ arrondissement de Lyon.

    Vers 22 heures, près de la piscine du Rhône, deux jeunes ont été blessés à l’arme blanche : un adolescent de 16 ans, atteint au thorax, a été hospitalisé en urgence absolue, tandis qu’un homme de 20 ans a été touché plus légèrement à l’arcade sourcilière.

    Grâce à une intervention rapide des forces de l’ordre, un suspect a été arrêté à proximité quelques minutes après les faits, selon nos confrères du Progrès. Les enquêteurs cherchent désormais à établir son rôle exact dans l’agression, notamment à l’aide des images de vidéosurveillance.

    L’enquête se poursuit pour déterminer les circonstances précises de ce nouvel épisode de violences à Lyon.

