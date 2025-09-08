Lyon : un suspect arrêté après l'attaque au couteau sur les quais du Rhône

Un homme a été interpellé samedi soir place Raspail, peu après une violente agression survenue quai Claude-Bernard, dans le 7ᵉ arrondissement de Lyon.

Vers 22 heures, près de la piscine du Rhône, deux jeunes ont été blessés à l’arme blanche : un adolescent de 16 ans, atteint au thorax, a été hospitalisé en urgence absolue, tandis qu’un homme de 20 ans a été touché plus légèrement à l’arcade sourcilière.

Grâce à une intervention rapide des forces de l’ordre, un suspect a été arrêté à proximité quelques minutes après les faits, selon nos confrères du Progrès. Les enquêteurs cherchent désormais à établir son rôle exact dans l’agression, notamment à l’aide des images de vidéosurveillance.

L’enquête se poursuit pour déterminer les circonstances précises de ce nouvel épisode de violences à Lyon.