Pollution à Lyon : une qualité de l'air moyenne ce lundi

La qualité de l'air sera moyenne à bonne ce lundi 8 septembre à Lyon, malgré l'arrivée de perturbations qui devraient améliorer la situation.

Après un weekend ensoleillé et des températures qui étaient repartis à la hausse, ce lundi 8 septembre, la pluie et les orages sont de retour à Lyon. De quoi légèrement améliorer la qualité de l'air dans l'agglomération, avec notamment les températures qui devraient légèrement baisser ce lundi.

A Lyon, la qualité de l'air sera bonne à moyenne ce lundi, avec des concentrations en particules fines et dioxyde de soufre en baisse.