Actualité
Vue de Lyon. @CM

Pollution à Lyon : une qualité de l'air moyenne ce lundi

  • par La Rédaction

    • La qualité de l'air sera moyenne à bonne ce lundi 8 septembre à Lyon, malgré l'arrivée de perturbations qui devraient améliorer la situation.

    Après un weekend ensoleillé et des températures qui étaient repartis à la hausse, ce lundi 8 septembre, la pluie et les orages sont de retour à Lyon. De quoi légèrement améliorer la qualité de l'air dans l'agglomération, avec notamment les températures qui devraient légèrement baisser ce lundi.

    A Lyon, la qualité de l'air sera bonne à moyenne ce lundi, avec des concentrations en particules fines et dioxyde de soufre en baisse.

    à lire également
    TCL lyon metro
    Grève TCL à Lyon : quelles perturbations sur le réseau ce lundi ? 

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    TCL lyon metro
    Grève TCL à Lyon : quelles perturbations sur le réseau ce lundi ?  07:58
    Pollution à Lyon : une qualité de l'air moyenne ce lundi 07:55
    orages
    Orages et pluie : dix départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance 07:33
    Temps Pluvieux @Hugo LAUBEPIN
    Un lundi entre averses et nuages à Lyon, jusqu'à 25 degrés attendus 07:11
    En Images : Top départ pour la Biennale de la danse à Lyon avec son traditionnel défilé 07/09/25
    d'heure en heure
    Ils cambriolent "par hasard" la maison de l’ex joueuse de l’OL Eugénie Le Sommer 07/09/25
    Métropole de Lyon : des travaux vont impacter la circulation la semaine prochaine 07/09/25
    Un deuxième foyer de dermatose nodulaire confirmé dans l’Ain, les bêtes ont été abattues 07/09/25
    Thierry-Braillard_image-gauche
    Municipales à Lyon : annoncé comme un soutien d'Aulas, Thierry Braillard ne soutiendra "personne" 07/09/25
    Haute-Savoie : un important éboulement à Sixt-Fer-à-Cheval bloque l’accès à une partie de la commune 07/09/25
    salle de classe collège lycée
    Le rectorat de Lyon ne reconnaît pas la paternité d’un enseignant gay, une "LGBTphobie structurelle" pour ce syndicat 07/09/25
    Métropole de Lyon : l’enquête publique sur le TEOL débute demain 07/09/25
    Les Subs : une rentrée créative ! 07/09/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut