Lyon : un nouveau ciné-concert d'Harry Potter en 2024

Alors que le ciné-concert du film Harry Potter et la chambre des secrets vient de se dérouler à Lyon, le troisième volet de la saga sera diffusé début d'année 2024.

La Halle Tony Garnier a diffusé le ciné-concert du film Harry Potter et la chambre des secrets en cette fin d'année 2022. La suite de la saga, Harry Potter et le Prisonnier d'Azkaban, est déjà programmée et se tiendra vendredi 5 janvier 2024 dans la ville de Lyon.

Avec plus de 100 musiciens et choristes sur scène, le Yellow Socks Orchestra interprétera en live l’inoubliable musique de John Williams pendant la projection du film (VOSTFR) sur écran géant, en parfaite synchronisation avec les images du troisième opus.

Réalisé par le Mexicain Alfonso Cuarón, le film suit Harry, Ron et Hermione dans leur troisième année mouvementée au sein de l'école des sorciers. Alors que l'annonce d'un prisonnier en cavale, Sirius Black, affole le monde des sorciers, Harry et ses amis vont devoir se confronter à de nouveaux problèmes.

L'occasion de replonger dans ses souvenirs d'enfance et de regarder le film comme jamais auparavant.

