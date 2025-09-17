Actualité
Un bus TCL. @WilliamPham

Grève du 18 septembre : la circulation des TCL à Lyon très peu impactée

  • par Vincent Guiraud

    • Un mouvement social national va affecter une partie du réseau TCL jeudi 18 septembre. Plusieurs lignes de tramway, de bus et scolaires Junior Direct seront perturbées, tandis que le métro et les funiculaires circuleront normalement.

    Le réseau TCL connaîtra finalement que de très légères perturbations ce jeudi 18 septembre en raison d’un mouvement social national. Les lignes de métro, funiculaires, trambus, bus Chrono, ainsi que les services Rhônexpress et Navigône fonctionneront normalement, mais certaines lignes de tramway et de bus seront impactées.

    Du côté des tramways, les lignes T3, T4 et T5 circuleront sans changement. La ligne T1 passera toutes les 7 minutes, la T2 toutes les 6 minutes 30, et la T6 toutes les 15 minutes, tandis que la ligne T7 ne circulera pas.

    Concernant les bus, plusieurs lignes ne seront pas assurés : 86, S2, 165, 214, 215, 216, 217, 236, 237. Les lignes scolaires Junior Direct seront particulièrement touchées, avec de nombreuses suppressions : JD2, JD2/15,
    JD6, JD10, JD21, JD23, JD31, JD32, JD221, JD345, JD349, JD375, JD400, JD403, JD404, JD406, JD408, JD412, JD425, JD427, JD443, JD454, JD455, JD467, JD481, JD493, JD494, JD577, JD604, JD616, JD630, JD647, JD648, JD701, JD703, JD711, JD722, JD724, JD725, JD726, JD734, JD737, JD738, JD739, JD741, JD744, JD746, JD755, JD784, JD979 et JD 347.

    Les TCL préviennent également que les manifestations en ville pourraient entraîner ponctuellement des fermetures de stations de métro ou des déviations. Le cortège syndical partira à 11h de la Manufacture des Tabacs, dans le 7e arrondissement de Lyon, pour prendre la direction de la place Bellecour, sur la Presqu'île. La manifestation passera sur le cours Albert-Thomas, le Cours Gambetta, puis au niveau de Saxe-Gambetta, de la place Gabriel-Péri et jusqu’au pont de la Guillotière.

    

    
    
