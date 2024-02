À Rillieux-la-Pape, les personnels du collège Maria Casarès se mobilisent toute la semaine pour s'opposer à la réforme du collège.

Depuis deux semaines, l'Education nationale fait face à de nombreuses grèves dans les établissements publics. Dans l'agglomération lyonnaise, plusieurs collèges s'opposent notamment aux réformes du gouvernement. Cette semaine, les personnels du collège Maria Casarès de Rillieux-la-Pape sont de nouveau en grève ce lundi 12 février. Une mobilisation qui s'inscrit dans le mouvement de grève roulante des établissements de la Métropole de Lyon. Ils dénoncent "la farce du choc des savoirs et des groupes de niveaux", des mesures annoncées pour la rentrée prochaine.

Un établissement en crise

Dès ce lundi et tout au long de la semaine, les personnels du collège Maria Casarès sont donc mobilisés. En plus de ce premier jour de manifestation, animé par un piquet de grève vers 14 heures, une journée "collège mort" sera organisée jeudi 15 février. L'établissement demande ainsi aux parents d'élèves de garder ces derniers à la maison. De plus, une conférence de presse inter-établissements aura lieu ce mercredi au Centre culturel et de la vie associative (CCAV) de Villeurbanne.

Cette semaine de mobilisation vise à demander la fin des groupes de niveaux et des moyens supplémentaires, en particulier pour les établissements d'éducation prioritaire. "77 heures hebdomadaires d’enseignement disparaîtront à la rentrée, avec la fermeture de deux classes", déplorent les enseignants mobilisés du collège Maria Casarès. Ils dénoncent aussi un manque de personnels, un trop grand nombre d'élèves par classe et un "tri social". Pour rappel, deux classes avaient déjà été fermées dans l'établissement en 2022.

