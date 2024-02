Grève dans l'Éducation nationale : un enseignant sur cinq mobilisé à Lyon

Ce jeudi, le corps enseignant manifeste dans toute la France en opposition aux réformes de l'Education nationale, pour demander plus de moyens et défendre l'éducation publique.

Après l'appel à la grève lancé par les syndicats la semaine passée, les enseignants se mobilisent ce jeudi 1er février. À Lyon, la manifestation partait à 14 heures de la place Guichard en direction du rectorat de Lyon. Le secrétaire général de l'académie doit en effet recevoir les représentants syndicaux à 16 heures. Ces derniers dénoncent notamment un "mépris affiché pour l'école publique et ses personnels".

Les collèges particulièrement touchés à Lyon

À l'occasion du mouvement social, 19% des enseignants sont mobilisés dans l'académie lyonnaise. Un pourcentage légèrement en deçà de la moyenne française de 20%. Plus en détail, les collèges de Lyon sont particulièrement touchés par la mobilisation avec plus d'un enseignant sur cinq en grève. De leur côté, les lycées généraux sont touchés à 10% et les lycées professionnels à seulement 8%. En revanche, au niveau national les enseignants en lycée sont davantage mobilisés que ceux des collèges avec un taux de participation de 30%.

Un enseignants sur cinq participe à la manifestation dans l'académie de Lyon. (Photo CM)

Pour rappel, le corps enseignant s'oppose ce jeudi aux nombreuses réformes mises en place ces derniers mois par le gouvernement. En particulier, le "choc des savoirs" et la réforme du lycée professionnel lancés par l'ancien ministre de l'Éducation Gabriel Attal ont été très mal reçus par la profession. Par ailleurs, l'Education nationale fait face à un nombre de démissions important avec plus de 3 000 postes d'enseignants non pourvus à la rentrée 2023. Quelques lycéens se sont greffés à la manifestation contre la réforme de Parcoursup.

