Le personnel du collège Paul Eluard de Vénissieux sera en grève mardi 13 février pour manifester son opposition à la réforme du collège prévue pour septembre 2024.

Mardi 13 février, de 8h à 14h, le collège Paul Eluard situé dans un quartier prioritaire de Vénissieux, sera en grève avec deux actions prévues : le boycott des cours par les élèves à l'initiative de leurs parents, et le rassemblement du personnel éducatif et des parents pour lutter contre une réforme à venir.

Lancée pour septembre 2024, cette réforme du collège prévoit la constitution de groupes de niveaux pour les élèves de 5e et 6e, en mathématiques et en français, puis pour les élèves de 3e et de 4e en 2025.

Deux classes prochainement fermées ?

"Les enfants seront triés dès la sortie du CM2, les meilleurs avec les meilleurs, les plus faibles avec les plus faibles, estime le personnel éducatif du collège vénissian, qui dénonce la prochaine fermeture de deux classes dans l'établissement, ainsi que des effectifs maximum atteints. Des postes d'enseignants vont être supprimés et des heures de demi-groupes vont disparaître".

Appelant à la mobilisation, les grévistes réclament plus de moyens "à la hauteur des besoin REP+", l'annulation de la fermeture des deux classes et la suppression de ces futurs groupes de niveau. Vendredi, une grève similaire a eu lieu au collège Alain de Saint-Fons.