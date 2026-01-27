Actualité
Grégory Doucet, candidat à sa réélection pour les Municipales 2026 à Lyon. (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Grégory Doucet promet la création de trois nouvelles bibliothèques à Lyon en cas de réélection

  • par Vincent Guiraud

    • Grégory Doucet annonce la création de trois nouvelles bibliothèques à Lyon, dans le quartier de Confluence, à la Guillotière et dans le secteur Grand Trou – Moulin-à-Vent en cas de réélection en mars prochain.

    Ça avait été l'une de ses premières grandes annonces de campagne. Il en avait même fait son "projet phare" en cas de réélection en mars prochain. Grégory Doucet avait annoncé début janvier son plan à 140 millions d'euros pour rénover et agrandir la bibliothèque de la Part-Dieu à Lyon. Ce mardi 27 janvier, le maire de Lyon, candidat à sa réélection, va encore plus loin sur ce sujet en promettant la création de trois nouvelles bibliothèques au cours d'un hypothétique second mandat.

    A lire aussi : À Lyon, Grégory Doucet dévoile son "projet phare" à 140 millions d'euros pour la bibliothèque de la Part-Dieu

    Si le candidat écologiste réaffirme sa volonté de faire de l'établissement de la Part-Dieu la "bibliothèque la plus créative d'Europe", il explique aussi vouloir en faire "un point d'entrée de la culture lyonnaise pour toutes et tous". Une nouvelle médiathèque devrait ainsi voir le jour dans le quartier de la Guillotière, une autre à Confluence et enfin la dernière dans le 8e arrondissement de Lyon, dans le quartier Grand Trou – Moulin-à-Vent. Cette dernière sera installée au sein d'un centre social existant. Les deux autres structures devraient être installées dans des bâtis appartenant déjà à la Ville.

    "En renforçant le maillage territorial des bibliothèques, Grégory Doucet porte la volonté de faire de la lecture publique une priorité à Lyon" explique le communiqué de la liste Pour vivre Lyon. Une nouvelle annonce au lendemain de la publication d'un nouveau sondage très défavorable au candidat Doucet face à son principal adversaire, Jean-Michel Aulas.

    À moins de deux mois du scrutin, cette nouvelle annonce confirme la volonté de Grégory Doucet de faire de la lecture et de la culture un enjeu central de son éventuel second mandat.

    A lire aussi : Municipales 2026 : toutes les propositions de campagne des candidats à Lyon

