Gaz lacrymogène près d’une école aux Minguettes : des policiers pris à partie

  • par La Rédaction

    • Une opération menée vendredi matin à Vénissieux a entraîné l’usage de gaz lacrymogène à proximité immédiate de l’école Saint-Exupéry. Les élèves ont été mis à l’abri par précaution. Aucun blessé n’est à déplorer.

    Une intervention policière a brièvement perturbé la matinée scolaire vendredi 23 janvier dans le quartier des Minguettes, à Vénissieux. Selon nos confrères du Progrès, vers 10h30, des enseignants de l’école Saint-Exupéry ont aperçu des émanations de gaz lacrymogène provenant du boulevard Lénine, le long de la ligne de tramway T4 qui borde l’établissement. Par réflexe, les enfants présents dans la cour ont été rapidement reconduits à l’intérieur.

    Selon la direction de l’école et le rectorat, aucun élève n’a été touché et aucun problème de santé n’a été signalé. D’après les premiers éléments, les policiers intervenaient pour sécuriser un secteur connu pour abriter un point de deal lorsqu’ils ont été pris à partie par un groupe hostile. Un attroupement s’est alors formé, contraignant les forces de l’ordre à utiliser des moyens lacrymogènes pour disperser les individus.

    Un homme a été interpellé pour outrage et menaces de mort. Les policiers ont déposé plainte.

