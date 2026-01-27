200 000 entrepreneurs du Rhône sonnent l'alerte

Soirée des vœux économiques des organisations patronales et chambres consulaires de Lyon et du Rhône, lundi 26 janvier, dans l’Amphithéatre de la Salle 3000, à la Cité internationale

Au nom de 200 000 entrepreneurs du Rhône, sept organisations patronales et chambres consulaires lyonnaises appellent à replacer l'entreprise au cœur des politiques territoriales et réclament d'être pleinement associées aux décisions qui façonnent l'avenir du territoire.

Lundi 26 février, dans une Salle 3000 comble, sept organisations patronales et chambres consulaires de Lyon et du Rhône présentaient leurs vœux économiques. A cette occasion, ils ont dévoilé un manifeste ambitieux signé par sept dirigeants locaux : Gilles Courteix (Medef Lyon), Franck Morize (CPME Rhône), Philippe Valentin (CCI Lyon Métropole), Denis Garnier (CCI Beaujolais), Anne-Marie Robert (Union des entreprises de proximité Rhône), Christophe Bernollin (Chambre des métiers et de l'artisanat Rhône) et Pascal Girin (Chambre d'agriculture Rhône). Sous le triptyque "Une économie. Un territoire. Une voix", les organisations locales ont formulé un appel à la reconnaissance du rôle des entreprises dans la vitalité du territoire.

"Sans entreprises, il n’y a ni vitalité locale, ni cohésion sociale, ni avenir." Extrait du manifeste co-écrit avec les forces vives économiques lyonnaises et rhodaniennes.

Premier axe du manifeste : la revalorisation du travail et de l'entreprise. Les signataires plaident pour que le travail cesse d'être considéré comme une simple "variable d'ajustement" et que le chef d'entreprise soit reconnu dans sa responsabilité collective. Leur revendication est claire : "des règles stables, lisibles et applicables", ainsi que des décisions connectées aux réalités du terrain.

Le manifeste insiste également sur la nécessité d' "une ambition économique partagée" entre tous les échelons territoriaux, des communes à la Région. Commande publique responsable, mobilités efficaces, valorisation de l'économie de proximité, zones d'activités sécurisées, etc. : les entrepreneurs appellent à une cohérence des politiques publiques pour "renforcer l'attractivité" du territoire rhodanien.

"Nous refusons les oppositions stériles

entre économie et société"

Troisième pilier, l'association pleine et entière des entrepreneurs aux grandes initiatives locales. La CPME propose d'ouvrir largement les portes des entreprises aux jeunes, seniors, demandeurs d'emploi, réservistes, personnes en situation de handicap et en reconversion. Les 200 000 entrepreneurs du Rhône se positionnent comme un "moteur du développement" territorial.

Le manifeste se conclut sur un refus des "oppositions stériles entre économie et société", affirmant que l'entreprise est "un bien commun". "Nous ne demandons aucun privilège, mais la reconnaissance de notre rôle et les moyens d’agir pleinement. Nous continuerons à entreprendre, à transformer, à développer l’emploi, à décarboner nos activités, à rendre nos entreprises plus inclusives, à former les talents et à investir ici, chez nous."

Quelques chiffres clés du Baromètre des TPE de janvier 2026

issus des dernières vagues d’enquête Ifop Fiducial



Moral et climat des affaires

84 % des dirigeants de très petites entreprises (TPE) sont pessimistes quant au climat général des affaires. Une augmentation de 1% par rapport au 4e trimestre 2025.



Confiance envers le gouvernement

87% des dirigeants n'ont pas confiance dans le gouvernement. En baisse de 1% par rapport au 4e trimestre 2025



Difficultés financières et embauches

- 41 % des TPE déclarent rencontrer des difficultés financières (+3% par rapport au 4e trimestre 2025).

- 8 % des dirigeants de TPE ont embauché du personnel ou prévoient de le faire

- 6% des dirigeants de TPE ont supprimé un ou plusieurs postes ou prévoient de le faire



Elections municipales

- 55% des patrons de TPE déplorent un manque d eprise en compte des préoccupations des TPE

- pour 44% des dirigeants de TPE, la fiscalité et les impôts locaux seront un enjeu déterminant de leur vote aux élections municipales 2026

Dans le Rhône, 98,5% de l'ensemble des entreprises comptent moins de 20 salariés et 99,8% des entreprises moins de 50 salariés.



