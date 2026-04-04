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Le nouveau maire LFI de Saint-Fons, Hadi Mebarki.
Le nouveau maire LFI de Saint-Fons, Hadi Mebarki. @Ville de Saint-Fons

Saint-Fons : le nouveau maire LFI Hadi Mebarki exclut de désarmer la police municipale

  • par Corentin Lucas
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    • Le nouveau maire de Saint-Fons, qui fait partie des trois grandes communes de la métropole à avoir été pris par LFI aux Municipales 2026, a annoncé qu’il ne désarmera pas la police municipale.

    À peine élu à la tête de Saint-Fons, Hadi Mebarki (LFI) tente de rassurer sur un sujet sensible : la sécurité. Contrairement à certains élus de son parti politique, le nouveau maire insoumis affirme qu’il ne désarmera pas la police municipale.

    Élu le 22 mars avec 40,75 % des voix, le nouvel édile a tenu à rassurer ses habitants. "Il n’y a pas de quoi avoir peur (...) Je ne désarmerai pas la police municipale", a-t-il affirmé dans une interview du Progrès parue ce vendredi 3 avril. 

    À Saint-Fons, les agents municipaux sont équipés d’armes depuis 2001. Une situation que le nouvel édile ne souhaite pas remettre en cause. "Les habitants sont habitués à voir nos policiers armés et ça les rassure", explique-t-il, tout en précisant que ces équipements sont rarement utilisés.

    Il souhaite toutefois réorienter l’action de la police municipale vers davantage de proximité : "Je veux revenir sur une police de proximité qui favorise le dialogue plutôt que la répression."

    Une prise de position qui est donc assumée pour le maire de la commune rhodanienne, alors que le débat ressurgit régulièrement dans plusieurs villes dirigées par La France insoumise. C’est le cas de Saint-Denis, dirigé par le maire controversé Bally Bagayoko.

    Lire aussi : Lyon, Vénissieux, Saint-Fons, Vaulx-en-Velin, Meyzieu, Givors... : votre maire a-t-il vraiment gagné ?

    Quid de Vaulx-en-Velin ?

    Désormais, tous les regards se tournent vers le nouveau maire de Vaulx-en-Velin, Abdelkader Lahmar, lui aussi rattaché au parti politique de La France insoumise. Suivra-t-il les traces de son homologue à la tête de Saint-Denis ? Ou plutôt ceux de son confrère de Saint-Fons ?

    À noter qu’à Vénissieux, dernière grande commune dirigée par l’extrême gauche, les policiers municipaux ne sont déjà pas armés.

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