L’Agence de l’eau accompagnera un projet de la Régie Eau du Grand Lyon en faveur des exploitations agricoles

Le champ captant de Crépieux-Charmy ne sera plus l’unique ressource d’approvisionnement en eau, la Métropole compte diversifier les solutions de captages. © Tim Douet

27 projets en faveur de l’eau ont été sélectionnés par l’Agence de l’eau, dont celui porté par la Régie Eau du Grand Lyon visant à renforcer la protection des captages d’eau potable dans l’Est lyonnais.

La Régie Eau du Grand Lyon récompensée pour son engagement en faveur de l’eau. Dans un communiqué, l’Agence de l’eau annonce avoir sélectionné 27 projets nationaux de Paiement pour Service Environnementaux (PSE), portés majoritairement par des collectivités.

50 millions d’euros vont ainsi être mobilisés par l’Agence de l’eau sur cinq ans, dont 8 millions d’euros pour l’émergence et le pilotage des projets (financés jusqu’à 70 %) et 42 millions d’euros destinés à la rémunération des agriculteurs pour services environnementaux. À terme, plus de 1 000 exploitations pourraient engager des actions "visant à préserver la qualité de l’eau potable, économiser l’eau et reconquérir les milieux humides et la biodiversité."

"renforcer la protection des captages d’eau potable de l’Est lyonnais"

34 candidatures ont été déposées, mais seulement 27 projets ont donc été retenus, parmi lesquels se trouve celui porté par la Régie Eau du Grand Lyon. Une première expérimentation PSE pour l’établissement public qui souhaite renforcer la protection des captages d’eau potable de l’Est lyonnais, précise le communiqué. Ces derniers sont, en effet, stratégiques pour l’alimentation en eau du territoire, notamment le champ captant de Crépieux-Charmy.

Concrètement, le projet vise à engager 80 exploitations agricoles volontaires, couvrant une surface de 6 700 hectares, complétant ainsi les dispositifs déjà existants. La démarche soutient par ailleurs la transition vers des cultures à bas niveau d’intrants afin de préserver la qualité de l’eau face aux pollutions par les nitrates et les pesticides.

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Un projet sélectionné dans l’Ain

En Auvergne-Rhône-Alpes, le projet porté par le syndicat Reyssouze et Affluents a également été sélectionné par l’Agence de l’eau. Son dispositif prévoit de préserver le complexe bocager de la basse vallée de la Reyssouze, situé à l'interface entre les prairies inondables du Val de Saône et le bocage bressan. Le projet concernera 10 exploitations agricoles (1 500 hectares) pour la protection de la biodiversité et des zones humides, en valorisant les prairies permanentes.

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