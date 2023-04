L’Anis des Gones : de l’or liquide entre les mains de Lyonnais

Près d'un an après s'être vu remettre la médaille d’or aux World Drink Awards, le pastis l’Anis des Gones poursuit son développement à vitesse grand V à Lyon.

C’est en mai 2022 que le pastis de Lyon s’est fait un nom, n'en déplaise à Marseille. Produit part l’entreprise l’Anis des Gones, une petite structure artisanale créée en 2021, ce nectar lyonnais, habituellement chasse gardée du sud de la France, s’est rapidement imposé comme la meilleure boisson à l’anis du monde. Richard Ducret son créateur, originaire de Pontarlier en Franche-Comté a eu l’idée de s'installer dans la Capitale des Gaules pour lancer son produit. "Au tout début j’étais en Franche-Comté et je me suis aperçu qu’il y avait peu de distilleries sur la ville de Lyon, il fallait prendre le risque et au final ça a payé", confie-t-il.

Lire aussi : Selon un concours, le meilleur pastis du monde se trouve... à Lyon

Un choix payant de venir à Lyon

Baigné dans cet univers depuis sa plus tendre enfance, le distillateur a fait le choix de quitter sa terre natale pour partir à la conquête de la région Auvergne-Rhône-Alpes. "Chez moi il y avait 10 distilleries sur 90 kilomètres, à Lyon ce n’était pas le cas" précise le jeune homme de 28 ans. Rapidement, il décide de participer aux World Drink Awards, un concours reconnu, pour faire connaître son produit. La réussite est totale puisqu'en mai 2022 il remporte "le titre de meilleur pastis du monde". Tout un symbole pour cet amateur de foot au lendemain d’une victoire retissante de l’Olympique Lyonnais face à son rival marseillais au Vélodrome (3-0). "Lorsque l’on pense pastis, la ville de Marseille vient directement en tête, c’était donc une double victoire", se souvient avec malice Richard Ducret.

Depuis cette révélation au grand public, des choses ont changé, mais étrangement cette notoriété n’a pas impacté la société qui a su très vite s’adapter. "On avait le matériel, pour produire plus, on savait que l’on pouvait accélérer la cadence", explique-t-il. Au tout début "les gens se sont intéressés au meilleur pastis du monde et aujourd'hui ils creusent et vont chercher plus loin pour voir le travail derrière. C’est ça qui est valorisant". Taiseuse sur ses chiffres, le petite entreprise concède toutefois une augmentation de ses commandes, ce qui l'a poussé à recruter. À 21 ans, Ivan Marie est l'un de ces nouveaux arrivants. Le jeune homme qui réalise une alternance en tant que chef de projet au sein de la petite structure a face à lui un vrai défi, mais une opportunité "incroyable. Ma première expérience se passe avec le meilleur produit du monde", lâche Ivan Marie.

Ivan Marie devant la cocotte de la distillerie @MartinGaboriau

Prochaine étape, la diversification

Malgré les lauriers de la gloire, la préparation et la composition du pastis des Gones, elles, n'ont pas changé et restent artisanales. "On met les plantes et l’alcool dans une grosse cocotte pour avoir une forte concentration des arômes, cela s’appelle la distillation, avant d'ajouter le liquide dans une cuve de refroidissement pour terminer le produit". Pour qu’un alcool soit considéré comme véritable pastis, "la boisson doit contenir du réglisse de la badiane du fenouil et le produit indispensable l’anis étoilé", détaille Ivan Marie. Pour le reste de la composition, qui rend unique le pastis lyonnais, le secret est bien gardé. On apprendra seulement qu'il contient un mélange de 17 plantes. "C’est ce qui donne l’envie d’y retourner", affirme le jeune chef d’entreprise Richard Ducret.

"En février 2023 notre pastis a remporté la médaille d’or au Concours général agricole de Paris" Ivan Marie

En parallèle, de son pastis champion du monde, l’Anis des Gones a développé un deuxième breuvage, qui connaît jusqu'à présent le même succès. En février 2023 ce nouveau pastis a ainsi "remporté la médaille d’or au Concours général agricole de Paris". De bon augure avant le nouveau Championnat du monde qui se déroulera dans un peu moins de deux semaines, "nous avons un titre a défendre" s’amuse le chargé de projet.

Le rôle d'Ivan Marie consiste également à trouver de nouveaux arômes pour les prochaines créations de la distillerie. Aujourd’hui, "il y a beaucoup de ventes de pastis, mais depuis la médaille ont crée aussi des liqueurs, de whisky et de gin, il y a six produits en vente à l’heure actuelle" souligne-t-il.

"Un petit groupe de jeune" qui a su se faire sa place

Depuis peu, les sirènes de l'international résonnent aux oreilles de l’entreprise lyonnaise qui a décédé de s'ouvrir à ce marché. Pour le moment la majeure partie de ses ventes se situe encore dans la région Auvergne-Rhône-Alpes auprès d'épiceries fines, de restaurants ou encore de particuliers, mais les exportations en dehors des frontières de la France s’accentuent. "Nous avons maintenant des clients en Australie, en Europe de l’Est, mais aussi aux États-Unis", souligne Mathis Foret, 21 ans et commerciale au sein de l'Anis des Gones. Un accomplissement et une réussite pour ces Lyonnais que certains qualifient encore de "petite bande de jeunes".

" Si tu sais bien faire, tu peux trouver ta place que tu sois jeune ou moins jeune" Mathis Foret

Si l’âge de l'équipe s'est un temps révélé être un frein, aujourd’hui il a plutôt tendance à forcer le respect dans le milieu. "Lorsque j’ai commencé à 20 ans j’étais un des plus jeunes distillateurs de France, donc oui les débuts ont été un peu compliqués. Il n'y avait pas forcément de respect, mais aujourd’hui c’est différent", reconnaît Richard Ducret. Parfois, sur les salons, les "trois jeunes" expliquent être interpellés par les visiteurs pour savoir où est le patron. "On leur répond, il est le juste à côté du comptoir" confie dans un sourire le commercial de l’Anis des Gones. Avant d'ajouter : "Lorsqu’on leur dit que nous avons le meilleur pastis du monde leur discours change un peu et cela nous fait sourire. C’est une certaine fierté".

Un peu plus de deux ans après la création de son pastis, ce "petit groupe de jeune" entend bien continuer son ascension avec une seule phrase en tête, "si tu sais bien faire tu peux trouver ta place que tu sois jeune ou moins jeune".

Lire aussi : Selon un concours, le meilleur pastis du monde se trouve... à Lyon