3e édition du festival Filmoramax

Festival du court-métrage : voici les lauréats de Filmoramax Lyon

  • par Loane Carpano

    • Du 30 septembre au 4 octobre s'est tenu le festival international du court-métrage Filmoramax à Lyon. Voici les lauréats de cette 5e édition.

    Le cinéma a encore fait vibrer Lyon. Du 30 septembre au 4 octobre s'est tenue la 5e édition du festival international du court-métrage "Filmoramax" à Lyon. Au total, une trentaine de films, en compétition, ou non, ont été diffusés tout au long de la semaine dans les cinémas Pathé Vaise, Pathé Bellecour et UGC Part-Dieu.

    Cette année, c'est le réalisateur Hugo Becker, notamment connu pour ses rôles dans la série Gossip Girl, ou dans le récent film Tout le bleu du ciel qui remporte le grand prix du festival avec son court-métrage La Ligne de Vie.

    Mais ce n'est pas tout. Prix pass culture, prix étudiant, prix régional, prix musical... Onze autres lauréats ont été nommés par catégories respectives. Voici la liste des grands gagnants :

    •  Prix Pass Culture : Itzamnà, de Tristan Deschamps
    • Prix Étudiant : Cléo se fait des films, de Tallulah Farquhar
    •  Prix Régional : Mémoires silencieuses, de Gaetano Naccarato
    • Prix Musical : Mourir en silence, d'Emile Lavoie
    • Prix Scénario : La Ligne de Vie, de Hugo Becker
    •  Prix du Meilleur Acteur : La bande de pote dans Reckless, de Gustav Werner
    • Prix de la Meilleure Actrice : Inés Efron dans The Fall and Rise of Zara Zilverstein, de Brian KAZEZ
    • Premier Film : Pourquoi parlez-vous si bas ?, de Pauline Broulis et Zoé Labasse
    • Réalisation : Punter, de Jason Adam Maselle
    • Prix du Public : The Last Ranger, de Cindy Lee
    • Prix du Jury : Punter , de Jason Adam Maselle

    Lire aussi : "Etre dans le top 3 mondial des meilleurs festivals de court-métrage" (Filmoramax)

    Centre commercial de Lyon Confluence
    Lyon : Maxi Zoo, Bershka... de nouvelles enseignes s'installent à Confluences

