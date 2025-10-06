Festival du court-métrage : voici les lauréats de Filmoramax Lyon

Du 30 septembre au 4 octobre s'est tenu le festival international du court-métrage Filmoramax à Lyon. Voici les lauréats de cette 5e édition.

Le cinéma a encore fait vibrer Lyon. Du 30 septembre au 4 octobre s'est tenue la 5e édition du festival international du court-métrage "Filmoramax" à Lyon. Au total, une trentaine de films, en compétition, ou non, ont été diffusés tout au long de la semaine dans les cinémas Pathé Vaise, Pathé Bellecour et UGC Part-Dieu.

Cette année, c'est le réalisateur Hugo Becker, notamment connu pour ses rôles dans la série Gossip Girl, ou dans le récent film Tout le bleu du ciel qui remporte le grand prix du festival avec son court-métrage La Ligne de Vie.

Mais ce n'est pas tout. Prix pass culture, prix étudiant, prix régional, prix musical... Onze autres lauréats ont été nommés par catégories respectives. Voici la liste des grands gagnants :

Prix Pass Culture : Itzamnà, de Tristan Deschamps

Prix Étudiant : Cléo se fait des films, de Tallulah Farquhar

Prix Régional : Mémoires silencieuses, de Gaetano Naccarato

Prix Musical : Mourir en silence, d'Emile Lavoie

Prix Scénario : La Ligne de Vie, de Hugo Becker

Prix du Meilleur Acteur : La bande de pote dans Reckless, de Gustav Werner

Prix de la Meilleure Actrice : Inés Efron dans The Fall and Rise of Zara Zilverstein, de Brian KAZEZ

Premier Film : Pourquoi parlez-vous si bas ?, de Pauline Broulis et Zoé Labasse

Réalisation : Punter, de Jason Adam Maselle

Prix du Public : The Last Ranger, de Cindy Lee

Prix du Jury : Punter , de Jason Adam Maselle

