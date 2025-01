Du lundi 3 février au mois d'août 2025, le Département du Rhône a prévu plusieurs travaux à hauteur de Genas, près de Lyon, sur la route départementale 29.

Le Département du Rhône lancera ce lundi 3 février une série de plusieurs opérations de sécurisation de la voirie sur la route départementale 29 rue Pasteur à Genas, dans la métropole de Lyon. Ces travaux s'inscrivent dans le cadre du Plan collèges neufs 2025 et doivent accompagner la construction du collège Jean d'Ormesson et de la Maison du Rhône à Genas. Ils coûteront 2,1 millions d'euros au Département et 155 00 euros au Sytral.

Sont prévues, entre autres, les constructions d'un plateau surélevé au carrefour entre la RD29 rue Pasteur et le chemin de Sous-Dromont, d'une voie cyclable entre les ronds-points de la Grande Plaine et du Mont-Blanc, ou encore d'un parking dépose-minute.

Une circulation alternée sera mise en place le temps des travaux. En juillet et août, les opérations de revêtement de la chaussée seront réalisées la nuit. La mise en place de végétaux, elle, est prévue pour l'hiver 2025.

